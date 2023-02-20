Карим Халили: «За первый год работы Истомин добился неплохих результатов. Не расстраиваюсь, что что-то не получилось в плане подготовки к этому сезону»

Биатлонист Карим Халили рассказал о работе с тренером Артемом Истоминым.

– Летом вы ушли от Юрия Каминского к Артему Истомину. С бывшим тренером общались после перехода?

– Длительной беседы не было. Когда пересекаемся, здороваемся, можем перекинуться парой фраз.

– С его стороны обида осталась?

– Не ко мне вопрос. Мне он ничего не говорил. А я не заостряю на этом внимание.

– Истомину всего 27 лет, непривычно видеть тренера в столь молодом возрасте. Это как-то сказывается на ваших отношениях?

– Уважение с моей стороны присутствует. Прислушиваюсь к нему.

– Он сильный тренер?

– Самостоятельно он работает только первый год. Даже титулованные тренеры начинали карьеру с нуля, совершали ошибки, и Истомину тоже предстоит пройти через все это. Мы видим, что в этом сезоне большая часть группы прогрессировала, так что за первый год работы он добился неплохих результатов. Даже в тех ситуациях, где что-то не получилось, например, со мной или с кем-то другим.

Ни в коем случае не расстраиваюсь, что что-то не получилось в плане подготовки к этому сезону. Это спорт, сегодня так, завтра по-другому. Надо работать и делать правильные выводы и идти дальше, – сказал Халили.

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