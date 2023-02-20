Карим Халили: «За первый год работы Истомин добился неплохих результатов. Не расстраиваюсь, что что-то не получилось в плане подготовки к этому сезону»
Биатлонист Карим Халили рассказал о работе с тренером Артемом Истоминым.
– Летом вы ушли от Юрия Каминского к Артему Истомину. С бывшим тренером общались после перехода?
– Длительной беседы не было. Когда пересекаемся, здороваемся, можем перекинуться парой фраз.
– С его стороны обида осталась?
– Не ко мне вопрос. Мне он ничего не говорил. А я не заостряю на этом внимание.
– Истомину всего 27 лет, непривычно видеть тренера в столь молодом возрасте. Это как-то сказывается на ваших отношениях?
– Уважение с моей стороны присутствует. Прислушиваюсь к нему.
– Он сильный тренер?
– Самостоятельно он работает только первый год. Даже титулованные тренеры начинали карьеру с нуля, совершали ошибки, и Истомину тоже предстоит пройти через все это. Мы видим, что в этом сезоне большая часть группы прогрессировала, так что за первый год работы он добился неплохих результатов. Даже в тех ситуациях, где что-то не получилось, например, со мной или с кем-то другим.
Ни в коем случае не расстраиваюсь, что что-то не получилось в плане подготовки к этому сезону. Это спорт, сегодня так, завтра по-другому. Надо работать и делать правильные выводы и идти дальше, – сказал Халили.
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В прочем,послеолимпийский год,ребят никуда не пустили,решил Карим что-то поменять(а,может,перешел из-за Насти(?)-ушли.Но в этом сезоне на российских стартах Карим неплох-столько Кубков завоевал,и радовал подиумами,так что сказать,что переход совсем уж не задался-тоже ,наверное,неправильно.