Карим Халили: «За первый год работы Истомин добился неплохих результатов. Не расстраиваюсь, что что-то не получилось в плане подготовки к этому сезону»

Теги сборная России Юрий Каминский Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Биатлонист Карим Халили рассказал о работе с тренером Артемом Истоминым.

– Летом вы ушли от Юрия Каминского к Артему Истомину. С бывшим тренером общались после перехода?

– Длительной беседы не было. Когда пересекаемся, здороваемся, можем перекинуться парой фраз.

– С его стороны обида осталась?

– Не ко мне вопрос. Мне он ничего не говорил. А я не заостряю на этом внимание.

– Истомину всего 27 лет, непривычно видеть тренера в столь молодом возрасте. Это как-то сказывается на ваших отношениях?

– Уважение с моей стороны присутствует. Прислушиваюсь к нему.

– Он сильный тренер?

– Самостоятельно он работает только первый год. Даже титулованные тренеры начинали карьеру с нуля, совершали ошибки, и Истомину тоже предстоит пройти через все это. Мы видим, что в этом сезоне большая часть группы прогрессировала, так что за первый год работы он добился неплохих результатов. Даже в тех ситуациях, где что-то не получилось, например, со мной или с кем-то другим.

Ни в коем случае не расстраиваюсь, что что-то не получилось в плане подготовки к этому сезону. Это спорт, сегодня так, завтра по-другому. Надо работать и делать правильные выводы и идти дальше, – сказал Халили.

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3 комментария

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Биатлонная зима
Главная ошибка была в перетренированности у Карима, надеюсь ходом будет полегче
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Luna02
Ответ Пенчекряк
Об ошибках заговорил. Внутренне уже понял, что Истомин ему ничего не даст, но признать это не готов и пытается его оправдать - мол неопытный. И себя заодно. Ну будешь тогда подопытным кроликом. Пусть Истомин набирается на тебе опыта.
Возможно,с Каминским было бы и лучше,сейчас трудно сказать-да или нет.Я была удивлена их "бегству",Каминским,по-моему,все же дал им с Даней о достаточно. Это вопрос еще и президенту СБР-почему "не разрулил" ситуацию,если были какие-то вопросы-недовольства.
В прочем,послеолимпийский год,ребят никуда не пустили,решил Карим что-то поменять(а,может,перешел из-за Насти(?)-ушли.Но в этом сезоне на российских стартах Карим неплох-столько Кубков завоевал,и радовал подиумами,так что сказать,что переход совсем уж не задался-тоже ,наверное,неправильно.
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Пенчекряк
Об ошибках заговорил. Внутренне уже понял, что Истомин ему ничего не даст, но признать это не готов и пытается его оправдать - мол неопытный. И себя заодно. Ну будешь тогда подопытным кроликом. Пусть Истомин набирается на тебе опыта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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