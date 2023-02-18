Чемпионат мира. Эстафета. Француженки были быстрейшими на лыжне, Италия показала лучшую скорострельность

Сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в женской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе. Итальянки показали лучшую скорострельность.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета

Женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Линн Перссон (Швеция) – 16.08,0

2. Лу Жанмонно (Франция) – 3,9

3. Тереза Воборникова (Чехия) – 4,0

4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 7,6

5. Самуэла Комола (Италия) – 16,7

6. Ванесса Фойгт (Германия) – 21,4

2-й этап

1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 16.22,9

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 3,4

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 18,7

4. Камила Жук (Польша) – 27,7

5. Мари Эдер (Финляндия) – 28,6

6. Доротея Вирер (Италия) – 33,9

7. Ханна Кебингер (Германия) – 34,0

3-й этап

1. Анамария Лампич (Словения) – 16.14,6

2. Хло Шевалье (Франция) – 17,5

3. Маркета Давидова (Чехия) – 18,8

4. София Шнайдер (Германия) – 23,6

5. Ида Лиен (Норвегия) – 35,5

6. Эльвира Оберг (Швеция) – 42,8

4-й этап

1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 16.20,3

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 17,8

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 20,7

4. Ханна Оберг (Швеция) – 23,0

5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 29,8

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 33,8

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:06.18,9

2. Норвегия – 3,2

3. Германия – 5,9

4. Швеция – 11,4

5. Словения – 53,6

6. Италия – 1.02,6

Скорострельность

1. Италия – 3.41,6 (0+2)

2. Канада – 4.50,8 (1+10)

3. Швеция – 4.52,0 (2+11)

4. Германия – 5.04,3 (0+6)

5-6. Украина – 5.09,0 (3+8)

5-6. Чехия – 5.09,0 (3+11)...

9. Норвегия – 5.34,0 (4+13)