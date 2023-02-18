Чемпионат мира. Эстафета. Француженки были быстрейшими на лыжне, Италия показала лучшую скорострельность
Сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в женской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе. Итальянки показали лучшую скорострельность.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Эстафета
Женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Линн Перссон (Швеция) – 16.08,0
2. Лу Жанмонно (Франция) – 3,9
3. Тереза Воборникова (Чехия) – 4,0
4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 7,6
5. Самуэла Комола (Италия) – 16,7
6. Ванесса Фойгт (Германия) – 21,4
2-й этап
1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 16.22,9
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 3,4
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 18,7
4. Камила Жук (Польша) – 27,7
5. Мари Эдер (Финляндия) – 28,6
6. Доротея Вирер (Италия) – 33,9
7. Ханна Кебингер (Германия) – 34,0
3-й этап
1. Анамария Лампич (Словения) – 16.14,6
2. Хло Шевалье (Франция) – 17,5
3. Маркета Давидова (Чехия) – 18,8
4. София Шнайдер (Германия) – 23,6
5. Ида Лиен (Норвегия) – 35,5
6. Эльвира Оберг (Швеция) – 42,8
4-й этап
1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 16.20,3
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 17,8
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 20,7
4. Ханна Оберг (Швеция) – 23,0
5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 29,8
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 33,8
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:06.18,9
2. Норвегия – 3,2
3. Германия – 5,9
4. Швеция – 11,4
5. Словения – 53,6
6. Италия – 1.02,6
Скорострельность
1. Италия – 3.41,6 (0+2)
2. Канада – 4.50,8 (1+10)
3. Швеция – 4.52,0 (2+11)
4. Германия – 5.04,3 (0+6)
5-6. Украина – 5.09,0 (3+8)
5-6. Чехия – 5.09,0 (3+11)...
9. Норвегия – 5.34,0 (4+13)
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