Сорин о победе Халили в общем зачете Кубка России: «То, что ему удалось так пройти сезон от начала до конца, – это очень хороший задел на будущее»

Личный тренер Карима Халили Егор Сорин прокомментировал победу биатлониста в общем зачете Кубка России.

«Одной из задач Карима на сезон была борьба за общий зачет Кубка России. Постараться пробежать ровно и набрать как можно больше очков, стать стабильным биатлонистом. В целом такая задача стояла и на мира. Карим с этой задачей справился.

Были, конечно, и падения на некоторых этапах Кубка России. Но в целом то, что ему удалось выиграть и так пройти сезон от начала до конца, – это очень хороший задел на будущее. До этого он еще никогда не бегал такое количество гонок, и впереди есть еще старты. Но самое главное, что Карим ставил задачу победить и он ее выполнил», – сказал Сорин.