Артем Истомин: «К концу сезона Карим подойдет к лучшим кондициям. Физическое состояние постепенно приходит, что было видно по его финишу»

Тренер сборной России Артем Истомин оценил форму биатлониста Карима Халили.

Сегодня Халили стал третьим в большом масс-старте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском и выиграл общий зачет соревнований.

«К концу сезона Карим подойдет к лучшим кондициям. Конечно, я доволен его поведением в гонке. Он понимал, что последний рубеж надо стрелять только на ноль, чтобы бороться. Он справился психологически, и это здорово.

Физическое состояние постепенно приходит, что было видно по его финишу. Антон Бабиков и Карим Халили могут психологически собираться. С первого круга было видно, что Антон заряжен только на победу, это читалось в его глазах. То, как он агрессивно работал на рубеже, он уже всех там уделал. Карим понимал все расклады», – сказал Истомин.

🏆 Халили выиграл общий зачет Кубка России, Поварницын – 2-й, Латыпов – 3-й