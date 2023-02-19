Артем Истомин: «К концу сезона Карим подойдет к лучшим кондициям. Физическое состояние постепенно приходит, что было видно по его финишу»

Теги сборная России Кубок России Антон Бабиков Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Тренер сборной России Артем Истомин оценил форму биатлониста Карима Халили.

Сегодня Халили стал третьим в большом масс-старте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском и выиграл общий зачет соревнований.

«К концу сезона Карим подойдет к лучшим кондициям. Конечно, я доволен его поведением в гонке. Он понимал, что последний рубеж надо стрелять только на ноль, чтобы бороться. Он справился психологически, и это здорово.

Физическое состояние постепенно приходит, что было видно по его финишу. Антон Бабиков и Карим Халили могут психологически собираться. С первого круга было видно, что Антон заряжен только на победу, это читалось в его глазах. То, как он агрессивно работал на рубеже, он уже всех там уделал. Карим понимал все расклады», – сказал Истомин.

🏆 Халили выиграл общий зачет Кубка России, Поварницын – 2-й, Латыпов – 3-й

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9 комментариев

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Пенчекряк
А если не подойдет, что делать будешь? Ловлю на слове
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2533ПВ
Ответ Лизавета Анна -Мария
Простой вопрос: а зачем этот пик в конце сезона?
В конце сезона ЧР,по результатам будет отбор в сборную.Я предполагаю,что поэтому и пик к концу сезона.Шашилов готовится к олимпиаде,тоже пик подгоняет к концу февраля.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Sutekh Hexen
Простой ответ: конец сезона совпадает по срокам с ЧМ, они моделировали пик к ЧМ.
Стало ещё непонятнее....)
+1
0
+1
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Dimdimdim7
Ответ Sutekh Hexen
Простой ответ: конец сезона совпадает по срокам с ЧМ, они моделировали пик к ЧМ.
Так чм сегодня заканчивается🤔
+3
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+3
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Sutekh Hexen
Ответ Лизавета Анна -Мария
Простой вопрос: а зачем этот пик в конце сезона?
Простой ответ: конец сезона совпадает по срокам с ЧМ, они моделировали пик к ЧМ.
+1
-4
-3
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Лизавета Анна -Мария
Простой вопрос: а зачем этот пик в конце сезона?
+4
0
+4
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тоторо
Ответ Angry_bear
А что, так и задумано было - чтобы к концу сезона пик пришёл...?! Нет, я понимаю конечно, что только у норвежцев пик формы может быть весь сезон, но всё-таки хотелось бы, чтобы и наши перспективные ребята большую часть сезона были в хорошей форме, а не натужно "преодолевали" и переваривали нагрузки "...
пока у нас способен более менее весь сезон показывать стабильные высокие результаты только Латыпов, а у девушек Гореева и Капля, даже Серохвостов просел к Чайковскому, а казалось весь сезон продержит хорошую форму. Вообще по Даниилу повторение прошлого сезона, весь сезон феерил, а к ГС сдулся
+4
0
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Афанасия
Ответ Angry_bear
А что, так и задумано было - чтобы к концу сезона пик пришёл...?! Нет, я понимаю конечно, что только у норвежцев пик формы может быть весь сезон, но всё-таки хотелось бы, чтобы и наши перспективные ребята большую часть сезона были в хорошей форме, а не натужно "преодолевали" и переваривали нагрузки "...
Такая у них стратегия в этом году. В этот сезон Карим и его одногруппники заходили с горного сбора, сейчас в феврале был сбор в Сочи, плюс вроде ещё раз планируют (по крайней мере Халили) на горе посидеть, между этапами Чемпионата России.
+1
-3
-2
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Angry_bear
А что, так и задумано было - чтобы к концу сезона пик пришёл...?! Нет, я понимаю конечно, что только у норвежцев пик формы может быть весь сезон, но всё-таки хотелось бы, чтобы и наши перспективные ребята большую часть сезона были в хорошей форме, а не натужно "преодолевали" и переваривали нагрузки "...
+6
0
+6
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