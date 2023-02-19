Себастьян Самуэльссон: «Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году. Это лучшая гонка в моей карьере»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон Оберхоф Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился эмоциями после победного масс-старта на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Самуэльссон занял первое место, не допустив ни одного промаха. Золото ЧМ стало первым в его карьере.

«Это фантастика. Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году. Для меня это был тяжелый сезон. Чемпионаты мира – это поистине захватывающе. И сегодня я очень рад прекрасному выступлению.

Я просто пытался сосредоточиться на себе во время стрельбы и поразить мишени. Очень рад, что мне это удалось. Я заметил, что он (Йоханнес Бо) все время промахивался по разу, а другие стреляли намного быстрее меня.

После чистой стрельбы у меня была возможность бежать в своем темпе. Понимал, что остальные могут догнать меня, но, в конце концов, если я продолжу в том же духе (без промахов), то в итоге буду сильнее на финише. Это было прекрасное ощущение», – цитирует Самэульссона сайт IBU.

«Это, несомненно, лучшая гонка в моей карьере», – приводит слова шведа SVT.

⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Самуэльссон победил в масс-старте, Понсилуома – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й

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16 комментариев

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Jully Crane
Болела за Понсилуому, чисто из-за человеческой симпатии. Но Себ — молодец, нечего добавить!
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Kvitka0207
Ответ JL JL
Такое впечатление, что это какой-то знак.
Возможно Себа займет место рыжего) В 2016 именно Бе не дал Фуркаду забрать все золото чм остановив его именно в паспорте...
+1
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Angry_bear
Так и знала, что эта бледная немочь выцарапает таки свое золото ЧМ) Или тупо рыжий ему подмахнул,тк сам уже наелся золота, и есть опасения, что выглядит слегка подозрительно с таким тотальным превосходством)
0
-4
-4
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Regina Paulin
А говорят нет конкуренции в биатлоне. Можно подумать раньше было изобилие стран на подиуме. Хороший чемпионат, много стран призеров😜
+1
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Подруга Вжика
Ответ Xell
Тупо фартануло раз в год. Он редко закрывает 20из 20.В остальное время стабильно получает от Йоси, ну и в топ 3 Км я его не вижу по карьере, значит не стабилен и не топ, зато часто вижу его с деревяшкой)) Сейчас он будет болтать полгода, лучше б его Понсилуома вынес.
Значит сегодня был его день. Везёт тому, кто везёт. Не нужно принижать заслуги соперников вашего любимчика, вас это не красит.
+3
0
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Марина Федоткина
Ну , что тут скажешь ?! . Поздравляем ! Заработал !.....Теперь его высказывания , мы будем слышать ещё чаще !!!
+3
-1
+2
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JL JL
Такое впечатление, что это какой-то знак.
0
0
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vikingEAO
Grattis Sebastian!!!! Grattis Martin!!!! Kom igen Sverige!!!
+6
0
+6
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vikingEAO
Ответ Xell
Тупо фартануло раз в год. Он редко закрывает 20из 20.В остальное время стабильно получает от Йоси, ну и в топ 3 Км я его не вижу по карьере, значит не стабилен и не топ, зато часто вижу его с деревяшкой)) Сейчас он будет болтать полгода, лучше б его Понсилуома вынес.
От злобы полыхает, али от зависти?
+7
0
+7
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Doctor V
Это лучшая гонка в моей карьере» - Так и есть. Браво.
+3
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Голос Губерниева
Ответ Xell
Это случайность
От твоего вечного принижения противников уважения к тебе не прибавится. У тебя, наверное, и в ванной портрет Бё?
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Xell
Ответ Голос Губерниева
Именно в масс-старте - это да, фантастика.
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Xell
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PolarBear
молодца
+6
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Голос Губерниева
Именно в масс-старте - это да, фантастика.
+3
-3
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ivan 07
Я уже писал , что Себа силен и смел. Молодец.
+6
-5
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