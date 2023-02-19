Себастьян Самуэльссон: «Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году. Это лучшая гонка в моей карьере»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился эмоциями после победного масс-старта на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Самуэльссон занял первое место, не допустив ни одного промаха. Золото ЧМ стало первым в его карьере.

«Это фантастика. Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году. Для меня это был тяжелый сезон. Чемпионаты мира – это поистине захватывающе. И сегодня я очень рад прекрасному выступлению.

Я просто пытался сосредоточиться на себе во время стрельбы и поразить мишени. Очень рад, что мне это удалось. Я заметил, что он (Йоханнес Бо) все время промахивался по разу, а другие стреляли намного быстрее меня.

После чистой стрельбы у меня была возможность бежать в своем темпе. Понимал, что остальные могут догнать меня, но, в конце концов, если я продолжу в том же духе (без промахов), то в итоге буду сильнее на финише. Это было прекрасное ощущение», – цитирует Самэульссона сайт IBU.

«Это, несомненно, лучшая гонка в моей карьере», – приводит слова шведа SVT.

⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Самуэльссон победил в масс-старте, Понсилуома – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й