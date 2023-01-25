Даниил Серохвостов: «Этапы Кубка России и Кубка Содружества не так важны, как медали чемпионата страны. Это и престижнее, и сказывается на зарплатах, стипендиях»

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своей текущей форме и целях на чемпионат России.

– Летом и по ходу текущего сезона ты немало болел, подготовка была скомканной. Насколько далек сейчас от оптимальной формы?

– Да, я достаточно много болел, но форма сейчас рабочая. Не скажу, что хорошая, как в прошлом году, когда бегал на Кубке мира. До нее я пока не дошел. Сейчас чувствую себя хорошо на дистанции, от гонки к гонке разбегаюсь обычно, и вот в Раубичах, например, показал хороший ход в масс‑старте.

Перед этими соревнованиями у нас был силовой блок, довольно тяжелый сбор. И эти старты нам нужны для того, чтобы разогнаться, набрать скорость. И думаю, когда поедем в Чайковский и Ижевск, буду уже в хорошей форме, надеюсь, даже пиковой. И на чемпионате России в Хантах тоже.

В этом сезоне мы бегаем только в России, этапы Кубка России и Кубка Содружества не так важны, как медали чемпионата страны. Это и престижнее, и сказывается на зарплатах, стипендиях. Думаю, все сейчас подводятся именно к чемпионату России.

– Какие цели на этот турнир?

– Только первые места.

– Во всех гонках? Или есть какие‑то любимые, в которых принципиально стать лучшим?

– Во всех гонках надо показывать свой максимум, хороший результат, на что ты способен и как ты натренировался, – сказал Серохвостов.

Гонки чемпионата России пройдут в Ижевске с 23 по 26 февраля и Ханты‑Мансийске с 27 марта по 2 апреля.