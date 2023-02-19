Эдуард Латыпов: «Охота пообщаться с Лессером, пригласить в гости – надеюсь, мы до сих пор друзья. Виндиш недавно предлагал поиграть в Nintendo»

Теги сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Германии чемпионат России сборная Италии Кубок России Эрик Лессер Доминик Виндиш Эдуард Латыпов Биатлон

Трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов рассказал об общении с немецким биатлонистом Эриком Лессером и итальянцем Домиником Виндишем.

В прошлом сезоне Латыпов заразился ковидом перед одним из этапов Кубка мира – тогда Лессер передал россиянину инвентарь для тренировок на карантине

«С Лессером мне охота пообщаться, пригласить в гости. Я всегда буду помнить, что он сделал для меня, ни при каких обстоятельствах у меня нет плохого отношения. Надеюсь, мы до сих пор друзья. Виндиш недавно писал, предлагал поиграть в Nintendo.

Ничего не чувствую, когда смотрю чемпионат мира, уже остыли насчет этих моментов. В начале сезона хотелось, сейчас уже смирились. Ждем момента, когда тоже будем там выступать.

В любом случае я буду готовиться. Если что, будем готовы поехать на международные старты. Если нет, я эту форму сохраню для Кубка и чемпионата России, здесь тоже надо бегать, показывать результат, но от психологического напряжения пользы нет», – сказал Латыпов.

Поступок недели: немецкий биатлонист подогнал тренажеры Латыпову, который надолго застрял в отеле

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-r. Peter
Про Виндиша с Нинтендо Эдик рассказывал полгода назад. Похоже, время остановилось...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенчекряк
Карполя на тебя нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Скорее бы всё это закончилось. Очень жаль наших спортсменов, которых просто лишили смысла их профессиональной жизни.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий