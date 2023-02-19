Эдуард Латыпов: «Охота пообщаться с Лессером, пригласить в гости – надеюсь, мы до сих пор друзья. Виндиш недавно предлагал поиграть в Nintendo»

Трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов рассказал об общении с немецким биатлонистом Эриком Лессером и итальянцем Домиником Виндишем.

В прошлом сезоне Латыпов заразился ковидом перед одним из этапов Кубка мира – тогда Лессер передал россиянину инвентарь для тренировок на карантине

«С Лессером мне охота пообщаться, пригласить в гости. Я всегда буду помнить, что он сделал для меня, ни при каких обстоятельствах у меня нет плохого отношения. Надеюсь, мы до сих пор друзья. Виндиш недавно писал, предлагал поиграть в Nintendo.

Ничего не чувствую, когда смотрю чемпионат мира, уже остыли насчет этих моментов. В начале сезона хотелось, сейчас уже смирились. Ждем момента, когда тоже будем там выступать.

В любом случае я буду готовиться. Если что, будем готовы поехать на международные старты. Если нет, я эту форму сохраню для Кубка и чемпионата России, здесь тоже надо бегать, показывать результат, но от психологического напряжения пользы нет», – сказал Латыпов.

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