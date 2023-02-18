Виттоцци о победе в эстафете: «Это потрясающе. Мы не считались лучшей командой, но сегодня это так»

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась эмоциями после победы в эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

«Это действительно потрясающе. Сегодняшняя гонка была очень трудной, но мы знали, что можем провести ее здорово. Мы и правда счастливы.

Я знала, что моя стрельба на стойке по-настоящему хороша. Хотела выжать максимум, чтобы поставить [немку Дениз Херманн-Вик] в неудобное положение. Я понимала, что она быстрее меня [ходом], поэтому пришлось попробовать сделать то, что я и сделала (Виттоцци не допустила промахов и показала лучшую скорострельность на своем этапе – Sports.ru).

Мы не считались лучшей командой, но сегодня это так. Последний круг для меня был невероятным. Я осознала нашу победу, когда проходила Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа – Sports.ru).

Этот чемпионат мира был для меня идеальным, несмотря на то что я болела еще на прошлых выходных», – сказала Виттоцци.

⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Италия с Вирер и Виттоцци выиграла эстафету, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 6-я