Итальянские биатлонистки выиграли эстафету на ЧМ, использовав два дополнительных патрона

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Италии жен Оберхоф Биатлон

Итальянские биатлонистки показали лучшую стрельбу в женской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Спортсменки использовали лишь два дополнительных патрона на четырех этапах гонки. Самуэла Комола и Лиза Виттоцци отстреляли без промахов, Доротея Вирер и Ханна Аухенталлер допустили по одной ошибке на стрельбе стоя. Кроме того, команда показала лучшую скорострельность.

По итогам гонки Италия завоевала золото, второе место заняла Германия, третье – Швеция.

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11 комментариев

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Doctor V
Аухенталлер, судя по фамилии, тоже немка?
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закрыт по беспределу
Ответ gerr_max
Всё жду, что когда-нибудь кто-то в эстафете сделает 0+0
Да уж.. пора бы.
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Додик Аксель
Итальянских красавиц с прекрасной стрельбой и заслуженной победой в эстафете !
+1
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+1
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Alexander2022
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Мне казалось, что именно на ЧМ сборная России как-то прошла гонку с одним патроном, но нет. Видимо, это было на одном из этапов КМ, но вот на олимпиаде в Турине победили наши девчонки именно с двумя промахами
Мужская на ЧМ-2007 с одним проходила
+6
0
+6
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ОлЬчИк
Лучшие 🔥 поздравляю с заслуженной победой 👏👏👏
+1
0
+1
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Andy
Неожиданно.Молодчики!
+1
0
+1
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Варлампий Варлампий
Крайне рад за милфу Дорку, давно ничего не забирала
0
-4
-4
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Кавабунга Шреддоголовый
Мне казалось, что именно на ЧМ сборная России как-то прошла гонку с одним патроном, но нет. Видимо, это было на одном из этапов КМ, но вот на олимпиаде в Турине победили наши девчонки именно с двумя промахами
0
-2
-2
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gerr_max
Всё жду, что когда-нибудь кто-то в эстафете сделает 0+0
+2
0
+2
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Xell
Настоящие чемпионы! От души. Просто монстры! За Доро и Лизу, болеют даже малыши))
+5
0
+5
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Аксель Миши Коляды
Красотки!
+7
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+7
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