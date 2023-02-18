Итальянские биатлонистки выиграли эстафету на ЧМ, использовав два дополнительных патрона

Итальянские биатлонистки показали лучшую стрельбу в женской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Спортсменки использовали лишь два дополнительных патрона на четырех этапах гонки. Самуэла Комола и Лиза Виттоцци отстреляли без промахов, Доротея Вирер и Ханна Аухенталлер допустили по одной ошибке на стрельбе стоя. Кроме того, команда показала лучшую скорострельность.

По итогам гонки Италия завоевала золото, второе место заняла Германия, третье – Швеция.