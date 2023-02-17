Карим Халили: «В первую очередь меня беспокоит моя форма и состояние. Мне хочется прийти в себя, вернуть свой уровень»

Теги сборная России Кубок России Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили высказался о своей форме в нынешнем сезоне.

Сегодня Халили стал четвертым в спринте на этапе Кубка России в Чайковском. Этот результат позволил ему выиграть зачет соревнований в данной дисциплине.

– Победа в спринтерском зачете как приятный бонус. В любом случае в первую очередь меня беспокоит моя форма и состояние. Мне хочется прийти в себя, вернуть свой уровень.

– Из‑за чего не удается найти нужные кондиции?

– Перед сезоном немного неправильно отработали, и на протяжении фактически всего сезона не мог показывать нормальную скорость.

Система подготовки была другой. Как показали летние старты, я бежал на хорошей загрузке, показывал хорошую скорость. Думали, что можем больше, больше и больше. А надо было где‑то тормознуть себя. Но мы рассчитывали, что организм стерпит, где‑то взяли лишнего.

– Вы приехали в Чайковский, в отличие от команды, перед стартом. Каково бежать с листа, только спустившись с гор?

– Особо эти дни не считаю удачными или не удачными. В любом случае горы всегда воспринимал хорошо, когда были проблемы в сезоне, уезжал в горы и подготовка там приводила меня в порядок. Я мог возвращать свою форму. Сейчас поговорил с тренерами, решили, что немного проведу там один – постараюсь перезагрузиться и сделать все, чтобы остаток сезона провести на достойном уровне.

– Если не брать промахи, можешь сегодняшнюю гонку назвать лучшей в сезоне в плане хода?

– Думаю, что да, – рассказал Халили.

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17 комментариев

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galaxy***
Каминский ещё в прошлом сезоне говорил, что Халили перебирает с нагрузкой, но Карим посчитал, что Ю. М. ему не указ.
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Luna02
Ответ тоторо
прибавит он тольк если вернется к каминскому, а так ждет его участь елисеева и всё из-за непонятной гордости
Я бы тоже хотела,чтобы они с Даней вернулись. Но я-не Карим и не Даня.Год был послеолимпийский,решили ребята попробовать что-то изменить.Попробовали.Мы же не знаем "закулисье", что их сподвигло уйти. Но с другой стороны,Карим Кубок получил,Даня-второй ,всего 1 очко проиграл.
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Sutekh Hexen
Ответ Другая_
Еремин очень талантлив, это всегда было видно. Но он плохой стрелок, что тоже было всегда. Поэтому на длинной дистанции Карим, конечно, сильнее.
Я о том и говорю. Еремин талантлив в лыжном смысле, но биатлон это не только лыжная составляющая. Как стрелок он безнадежен, к сожалению.
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тоторо
Ответ Другая_
Сравнения с Елисеевым бред полный. Вот абсолютнейший. Если бы Карим в свое время не ушел из юниорской сборной к Сорину мы бы о нем даже не говорили, как не говорим об остальных его друзьях по детским стартам.
аналогия лишь в том, что оба не хотят тренироваться с каминским и считают себя умнее него. провдя межсезонье с каминским карим провел свой лучший сезон на км - взял личную медаль! но при этом считает себя умнее профи Каминского,уходит к физруку Истомину и что мы видим? как карим не покзывает и половины того что показывал в прошом сезоне. оба и матвей и карим слишком себе на уме и гордые чтоб признать свои ошибки. вот в этом аналогия. останется с истоминым, будет повторение этого сезона
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Татьяна Моисеева
Ответ Другая_
Стрелять в биатлоне нужно всем, а не только вами перечисленным. У Карима так-то два промаха тоже, а написали так, будто у него ноль, а у остальных по три. Ему нужно возвращаться к Каминскому и всё будет как надо.
Если спортсмену психологически некомфортно работать с тренером, ничего хорошего от такой подготовки не получится. Хорошее взаимопонимание и личные отношения с тренером - одни из важных составляющих успешной подготовки.
И Карим это знает...
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Luna02
Ответ Другая_
Стрелять в биатлоне нужно всем, а не только вами перечисленным. У Карима так-то два промаха тоже, а написали так, будто у него ноль, а у остальных по три. Ему нужно возвращаться к Каминскому и всё будет как надо.
Согласна,всем нужно стрелять хорошо. .Но у Карима два,а у ребят-три сегодня,вот они и пониже в таблице.Для Карима 2-все равно многовато,по-моему.Он умеет стрелять и лучше..Про Каминского-согласна,но Карим думает иначе,наверное.
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Татьяна Моисеева
Ответ Пенчекряк
Что-то не так в подготовке, надо что-то поменять, где-то перебрал, организм не выдержал, думали одно получили другое, потренируюсь лучше один и всё поправлю - прям чисто елисеевская история. Может у физруков перестать тренироваться просто? Не хочешь к Каминскому идти, с Бородавко потренируйся что ли или с Лопуховым посоветуйся.
Он вообще-то у Сорина два сезона был. Наверняка, периодически находится с ним на связи и советуется, а там и до Бородавко с Лопуховым недалеко.
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Другая_
Ответ тоторо
прибавит он тольк если вернется к каминскому, а так ждет его участь елисеева и всё из-за непонятной гордости
Сравнения с Елисеевым бред полный. Вот абсолютнейший. Если бы Карим в свое время не ушел из юниорской сборной к Сорину мы бы о нем даже не говорили, как не говорим об остальных его друзьях по детским стартам.
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тоторо
Ответ Пенчекряк
Что-то не так в подготовке, надо что-то поменять, где-то перебрал, организм не выдержал, думали одно получили другое, потренируюсь лучше один и всё поправлю - прям чисто елисеевская история. Может у физруков перестать тренироваться просто? Не хочешь к Каминскому идти, с Бородавко потренируйся что ли или с Лопуховым посоветуйся.
да аналогия с матвеем прослеживается
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Другая_
Ответ Sutekh Hexen
Не согласен. Пока он не научился дозировать нагрузки, много перебарщивает на тренировках. Как только найдет золотую середину, никакой Корнев, а уж тем более Еремин и рядом не будет стоять.
Еремин очень талантлив, это всегда было видно. Но он плохой стрелок, что тоже было всегда. Поэтому на длинной дистанции Карим, конечно, сильнее.
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тоторо
Ответ Luna02
Да,Максимову есть над чем работать с ребятами. А пока они будут мазать по 2-3 и более,выше будут другие ,такие, как Карим-"стрелки". Кроме того,надеюсь,в следующем сезоне и Карим "сделает работу на ошибками" и прибавит ходом.
прибавит он тольк если вернется к каминскому, а так ждет его участь елисеева и всё из-за непонятной гордости
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Другая_
Ответ Luna02
Да,Максимову есть над чем работать с ребятами. А пока они будут мазать по 2-3 и более,выше будут другие ,такие, как Карим-"стрелки". Кроме того,надеюсь,в следующем сезоне и Карим "сделает работу на ошибками" и прибавит ходом.
У Карима два промаха тоже)
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Другая_
Ответ SIMONA
Это его уровень. Просто конкуренция стала другой. Парни Каминского "послегорному" Каримчику везут ходом. Корневу, Еремину, Мухе нужно стрелять, тогда место Халили в России- 7-10номер.
Стрелять в биатлоне нужно всем, а не только вами перечисленным. У Карима так-то два промаха тоже, а написали так, будто у него ноль, а у остальных по три.

Ему нужно возвращаться к Каминскому и всё будет как надо.
0
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Пенчекряк
Что-то не так в подготовке, надо что-то поменять, где-то перебрал, организм не выдержал, думали одно получили другое, потренируюсь лучше один и всё поправлю - прям чисто елисеевская история. Может у физруков перестать тренироваться просто? Не хочешь к Каминскому идти, с Бородавко потренируйся что ли или с Лопуховым посоветуйся.
+2
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Luna02
Ответ SIMONA
Это его уровень. Просто конкуренция стала другой. Парни Каминского "послегорному" Каримчику везут ходом. Корневу, Еремину, Мухе нужно стрелять, тогда место Халили в России- 7-10номер.
Да,Максимову есть над чем работать с ребятами. А пока они будут мазать по 2-3 и более,выше будут другие ,такие, как Карим-"стрелки". Кроме того,надеюсь,в следующем сезоне и Карим "сделает работу на ошибками" и прибавит ходом.
+1
0
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Sutekh Hexen
Ответ SIMONA
Это его уровень. Просто конкуренция стала другой. Парни Каминского "послегорному" Каримчику везут ходом. Корневу, Еремину, Мухе нужно стрелять, тогда место Халили в России- 7-10номер.
Не согласен. Пока он не научился дозировать нагрузки, много перебарщивает на тренировках. Как только найдет золотую середину, никакой Корнев, а уж тем более Еремин и рядом не будет стоять.
+2
-3
-1
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SIMONA
Это его уровень. Просто конкуренция стала другой. Парни Каминского "послегорному" Каримчику везут ходом. Корневу, Еремину, Мухе нужно стрелять, тогда место Халили в России- 7-10номер.
+5
-3
+2
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