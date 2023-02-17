Карим Халили: «В первую очередь меня беспокоит моя форма и состояние. Мне хочется прийти в себя, вернуть свой уровень»

Российский биатлонист Карим Халили высказался о своей форме в нынешнем сезоне.

Сегодня Халили стал четвертым в спринте на этапе Кубка России в Чайковском. Этот результат позволил ему выиграть зачет соревнований в данной дисциплине.

– Победа в спринтерском зачете как приятный бонус. В любом случае в первую очередь меня беспокоит моя форма и состояние. Мне хочется прийти в себя, вернуть свой уровень.

– Из‑за чего не удается найти нужные кондиции?

– Перед сезоном немного неправильно отработали, и на протяжении фактически всего сезона не мог показывать нормальную скорость.

Система подготовки была другой. Как показали летние старты, я бежал на хорошей загрузке, показывал хорошую скорость. Думали, что можем больше, больше и больше. А надо было где‑то тормознуть себя. Но мы рассчитывали, что организм стерпит, где‑то взяли лишнего.

– Вы приехали в Чайковский, в отличие от команды, перед стартом. Каково бежать с листа, только спустившись с гор?

– Особо эти дни не считаю удачными или не удачными. В любом случае горы всегда воспринимал хорошо, когда были проблемы в сезоне, уезжал в горы и подготовка там приводила меня в порядок. Я мог возвращать свою форму. Сейчас поговорил с тренерами, решили, что немного проведу там один – постараюсь перезагрузиться и сделать все, чтобы остаток сезона провести на достойном уровне.

– Если не брать промахи, можешь сегодняшнюю гонку назвать лучшей в сезоне в плане хода?

– Думаю, что да, – рассказал Халили.