Эдуард Латыпов: «Российские спортсмены еще на пути к идеальной технике. Мы смотрим на норвежцев, которые в этом компоненте опережают всех на голову»

Трехкратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов заявил, что норвежские биатлонисты опережают всех в плане техники.

– И у кого в мужской сборной России самая красивая техника?

– Да ни у кого, ха-ха. Техника индивидуальна. С одной стороны, может показаться, что человек какой-то кривоватый, а по факту, по его телосложению, по механике движения он идет правильно, но на картинке он будет выглядеть нелепо. А есть те, кто все углы сохраняет, все классно, все хорошо, но на самом деле неэффективно.

То есть это не всегда прямо пропорционально, красивая картинка не означает, что это идеальное передвижение. Иногда бывает, что кто-то делает движения, которые кажутся лишними, но они очень эффективные именно для этого спортсмена и дают ему сильное продвижение вперед.

У Серохвостова, например, хорошая техника, достаточно высокого уровня. В любом случае мы, российские спортсмены, еще на пути к идеальной технике. Мы смотрим на норвежцев, которые в этом компоненте пока опережают всех на голову. Понятно, что европейские страны тоже приближены к ним.

А мы не так давно, может, пару лет стараемся лучшие моменты от них взять. Может быть, и они у нас чему-то учатся, мы же не знаем. В любом случае прогресс есть, и мы стараемся двигаться в этом направлении.

– Почему существует такая разница между нами и Норвегией?

– В Норвегии есть институт физической культуры, где единая система работы, начиная с маленьких спортсменов, где тренеры обучаются этому.

Там нет региональных сборных как у нас, у них клубы. И по детям из разных клубов, городов видно, что они одинаково передвигаются. У детей шести, восьми, десяти лет специфика движения одинаковая, хотя живут они в разных городах. Вот как это? А у нас, допустим, один тренер сказал, что вот так бегал в советское время – вот и ты будешь тоже так бегать.

Например, когда Женя Устюгов из Красноярска еще бегал, у большинства воспитанников оттуда была техника, похожая на технику Устюгова. Я знаю этих ребят, они с нами тоже выступали, и у них такая «устюговская» техника.

Или, допустим, техника . В Беларуси много девочек, которые так же ходили, широко ставили руки. так ходит.

И получается, что у нас везде по-разному. Не сказать, что это плохо, но есть очень сильная разница в технике даже, например, в Башкирии и Удмуртии – каждый тренер по-своему объяснял. А у них это более системно работает, и из-за этого они сейчас чуть впереди, а мы за ними подглядываем, – сказал Латыпов.

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