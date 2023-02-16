Валерия Каюмова: «Сегодня вышла на гонку в свое удовольствие, посмотреть, как чувствую себя после родов. Не рассчитывала на сверхрезультат»

Биатлонистка Валерия Каюмова прокомментировала выступление в спринте в финале Кубка России в Чайковском (38-е место).

В ноябре Каюмова (в девичестве ) родила дочь.

– Сегодня вышла на гонку в свое удовольствие, посмотреть, как чувствую себя после родов. Понятно, что не рассчитывала на сверхрезультат.

– Как в итоге себя чувствуете после родов?

– Пока что могу сказать, что не очень хорошо, потому что у меня не было летней подготовки, вкатки, да и организм пока не полностью готов.

– Что со стрельбой?

– Немножко разучилась, ха-ха, – сказала Каюмова.