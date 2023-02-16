Валерия Каюмова: «Сегодня вышла на гонку в свое удовольствие, посмотреть, как чувствую себя после родов. Не рассчитывала на сверхрезультат»

Теги сборная России жен Кубок России Валерия Каюмова (Васнецова) Биатлон

Биатлонистка Валерия Каюмова прокомментировала выступление в спринте в финале Кубка России в Чайковском (38-е место).

В ноябре Каюмова (в девичестве Васнецова) родила дочь.

– Сегодня вышла на гонку в свое удовольствие, посмотреть, как чувствую себя после родов. Понятно, что не рассчитывала на сверхрезультат.

– Как в итоге себя чувствуете после родов?

– Пока что могу сказать, что не очень хорошо, потому что у меня не было летней подготовки, вкатки, да и организм пока не полностью готов.

– Что со стрельбой?

– Немножко разучилась, ха-ха, – сказала Каюмова.

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4 комментария

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Falco Berigora
Лере удачи! Рано она как-то вернулась, рвения ей не занимать) Но главное сейчас - семья и здоровье, конечно же. Результаты потом)
+2
0
+2
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Биатлонная зима
Точность стрельбы у Леры желает лучшего
0
0
0
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Daniyar8
Ответ тоторо
правильно каминский видимо сказал,что пока рановато ей(
Вот бы ей к Каминскому
0
0
0
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тоторо
правильно каминский видимо сказал,что пока рановато ей(
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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