Валерия Каюмова: «Сегодня вышла на гонку в свое удовольствие, посмотреть, как чувствую себя после родов. Не рассчитывала на сверхрезультат»
Биатлонистка Валерия Каюмова прокомментировала выступление в спринте в финале Кубка России в Чайковском (38-е место).
В ноябре Каюмова (в девичестве Васнецова) родила дочь.
– Сегодня вышла на гонку в свое удовольствие, посмотреть, как чувствую себя после родов. Понятно, что не рассчитывала на сверхрезультат.
– Как в итоге себя чувствуете после родов?
– Пока что могу сказать, что не очень хорошо, потому что у меня не было летней подготовки, вкатки, да и организм пока не полностью готов.
– Что со стрельбой?
– Немножко разучилась, ха-ха, – сказала Каюмова.
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