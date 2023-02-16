Лариса Куклина: «Финишный створ сделали немного неожидаемым для меня. Бежала по старой памяти, не усмотрела, что финиш изменили»

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте в финале Кубка России в Чайковском (7-е место).

«Самочувствие ожидаемое. Сейчас через эти старты хотим подойти в оптимальной форме к чемпионату России в Ижевске. Конечно, расстроилась, что не добежала до «цветов», все равно каждый раз боремся за лучшие места, хочется лучшего, но что есть – то есть.

Финишный створ сделали немного неожидаемым для меня. Но в первую очередь это моя ошибка, надо было проработать это перед стартом. Всегда был плавный поворот на финиш, а здесь его изменили, поэтому в борьбе не сориентировалась. Еще тренеры вокруг орут, кричат. Дело не в подсказках – в какой коридор бежать, это я должна смотреть, а тренеры ведут по трассе. Бежала по старой памяти, не усмотрела, что финиш изменили», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».