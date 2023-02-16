Светлана Миронова: «Первая гонка почти за год – это тяжело. Надеюсь, с каждым стартом буду набирать форму, и я буду крутая»

Биатлонистка Светлана Миронова оценила итоги спринта на заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

Сегодня Миронова заняла 13-е место. До этого она не выступала на соревнованиях в нынешнем сезоне.

«Я рада, что я вернулась. Гонка сложилась тяжеловато. Еще сказалось то, что я два дня назад спустилась с гор – сегодня достаточно тяжелые дни. Конечно, первая гонка почти за год – это тяжело.

Я довольна, что я вышла на эту гонку, что я ее пробежала, что можно улучшить стрельбу – и будет гораздо лучше результат. Надеюсь, с каждым стартом буду набирать форму, мышцы будут легче и легче, и я буду крутая», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Гербулова выиграла спринт, Казакевич – 2-я, Гореева – 3-я, Миронова – 13-я