Светлана Миронова: «Первая гонка почти за год – это тяжело. Надеюсь, с каждым стартом буду набирать форму, и я буду крутая»

Теги сборная России жен Кубок России Светлана Миронова Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова оценила итоги спринта на заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

Сегодня Миронова заняла 13-е место. До этого она не выступала на соревнованиях в нынешнем сезоне.

«Я рада, что я вернулась. Гонка сложилась тяжеловато. Еще сказалось то, что я два дня назад спустилась с гор – сегодня достаточно тяжелые дни. Конечно, первая гонка почти за год – это тяжело.

Я довольна, что я вышла на эту гонку, что я ее пробежала, что можно улучшить стрельбу – и будет гораздо лучше результат. Надеюсь, с каждым стартом буду набирать форму, мышцы будут легче и легче, и я буду крутая», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Гербулова выиграла спринт, Казакевич – 2-я, Гореева – 3-я, Миронова – 13-я

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11 комментариев

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papadok
Если что - Светлана Миронова член сборной России (группа Истомина). Просто интересно - она продолжает получать зарплату, или ей оформлен больничный лист на все время болезни? Кстати, стал смотреть - в этом году в сборной около 35 биатлонистов, не считая тренерского состава и прочих психологов-смазчиков. Вопрос - надо нам при полном отсутствии международных соревнований такую отару содержать?
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Елена Финчурина
Параллельная реальность Светланы Мироновой...
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Кац Мац
можно улучшить стрельбу – и будет гораздо лучше
вот где то я уже слышал
каждый год :)
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ОлЬчИк
Так уже конец сезона почти, когда там уже форму набирать. Но для первого выступления после длительного перерыва неплохо выступила
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Falco Berigora
Удачи Свете, пока, тьфу-тьфу-тьфу, не совсем кошмар. Я ожидал результата примерно как у Леры)) Лере тоже удачи, обеих с возвращением)
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тоторо
Ответ Юрий Костыгин
С двумя промахами была почти в одном времени с заслуженным бойцом этого сезона Тамарой Дербушевой. Не так уж и плохо.
ну дербушова та еще тихоходка, с ней лучше не сравнивать,она только на роллерах феерит и на контрольках
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тоторо
язык тиктокеров какой то, 28 лет уже, а все под тинейджера косит
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Биатлонная зима
Крутой вряд ли будет Мироша
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Hardy
ну не так уж и плохо выступила после перерыва
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Cap_Adj
Для первого старта пойдет, главное, не застрелилась, было бы странно, если бы как угорелая носилась
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Юрий Костыгин
С двумя промахами была почти в одном времени с заслуженным бойцом этого сезона Тамарой Дербушевой. Не так уж и плохо.
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