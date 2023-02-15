Светлана Миронова: «Возвращаться было крайне тяжело. Это все было через большие страдания и слезы»

Российская биатлонистка рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых она пропустила часть сезона.

— Было очень тяжело. У меня были проблемы со здоровьем, которые я решала все это время. Не бегала и не тренировалась, так как не могла это делать физически. То есть, это не тот случай, когда ты можешь и тренироваться, и заниматься здоровьем. Нет, не было таких вариантов. Был вариант только ничего не делать и восстанавливаться.

— Была ли мысль вообще закончить с биатлоном?

— У меня не было понимания, как я выйду из этих состояний и что будет дальше. Не было мысли заканчивать, но и не было понимания, как это все будет в дальнейшем. То есть, иногда бывают случаи, когда здоровье не восстанавливается и ты просто не можешь вернуться к своим кондициям, продолжать карьеру. Не только в спорте, а в целом вообще. Вот этого понимания не было.

Но и возвращаться было крайне тяжело. Это все было через большие страдания и слезы, но, слава богу, я это сделала, – сказала Миронова.