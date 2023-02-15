Ханна Оберг о золоте чемпионата мира: «Эмоции переполняют. Кажется, что я сделала что-то нереальное»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции жен Линн Перссон Ханна Оберг Биатлон

 Шведская биатлонистка Ханна Оберг прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. 

«Я думала, что будет очень тяжелая гонка, но старалась сохранять концентрацию. У меня был промах на первом огневом рубеже, но я чувствовала себя вполне уверенно

Эмоции переполняют, кажется, что я сделала что-то нереальное. Должно быть, пройдет некоторое время, прежде чем я это осознаю. Сезон был сложным путешествием. Но я наконец-то снова обрела чувство соперничества. 

Быть сегодня на подиуме вместе с Линн Перссон очень приятно. Линн невероятно впечатлила меня тем, что показала чистую стрельбу», – сказала Оберг. 

«Сегодня я не могла бы выступить намного лучше. Когда меня побеждает биатлонистка из Швеции, я чувствую себя нормально. Шведский двойной успех – это действительно круто. Вечером отметим это тортом», – добавила Перссон. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Всем двойную порцию кётбулар сегодня!! 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий