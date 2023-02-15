Ханна Оберг о золоте чемпионата мира: «Эмоции переполняют. Кажется, что я сделала что-то нереальное»

Шведская биатлонистка Ханна Оберг прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Я думала, что будет очень тяжелая гонка, но старалась сохранять концентрацию. У меня был промах на первом огневом рубеже, но я чувствовала себя вполне уверенно

Эмоции переполняют, кажется, что я сделала что-то нереальное. Должно быть, пройдет некоторое время, прежде чем я это осознаю. Сезон был сложным путешествием. Но я наконец-то снова обрела чувство соперничества.

Быть сегодня на подиуме вместе с Линн Перссон очень приятно. Линн невероятно впечатлила меня тем, что показала чистую стрельбу», – сказала Оберг.

«Сегодня я не могла бы выступить намного лучше. Когда меня побеждает биатлонистка из Швеции, я чувствую себя нормально. Шведский двойной успех – это действительно круто. Вечером отметим это тортом», – добавила Перссон.