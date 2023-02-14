Александр Тихонов: «Первым членом Зала славы биатлона должен быть Меланьин. Ну а потом Тихонов, он тоже не последним биатлонистом был»

Теги Александр Тихонов IBU Владимир Меланьин сборная СССР Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, кто, по его мнению, должен был стать первым членом Зала славы биатлона.

«Первым должен быть Владимир Меланьин – трехкратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр 1964 года. Ну а потом, видимо, Тихонов, он тоже не последним биатлонистом был.

Старый исполком IBU уже признавал меня лучшим биатлонистом века. Без медали я остался только в 1978 году – нам тогда так «замазали» лыжи, что мы никуда не доехали. Во все остальные годы были медали, причем чаще по две-три.

Я не говорю, что я должен быть в Зале славы, это решать им, но мы вписали свои имена в историю, и, кстати, очень жаль, что в России музея славы нет», – сказал Тихонов.

IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм

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13 комментариев

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Alex1104
Ответ volga_olga
Ну если у них мировая музыка без Чайковского, литература без Достоевского и Победа без Жукова... Что возьмёшь.
Музей Метрополитэн задал новый тренд: Куинджи, Айвазовский, Репин - украинские художники теперь...
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Vasily Ivanov
Ответ притвиц
Маматов, Тихонов, Меланьин, Алябьев, Круглов это история советского биатлона , золотая история , эти ребята рвали всех на биатлонных трассах , лучший и самый стабильный конечно Тихонов, а вообще сборная союза была сильна командой с крепким духом и несгибаемой волей.
Круглов убегал от карабинеров в окно или не он ?
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Vasily Ivanov
Тихонов заработал уже и на персональный мавзолей ....
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volga_olga
Ответ Alex1104
Что бы не говорил Тихонов последние лет 20-30, в этом он прав полностью. Зал славы Биатлона без Тихонова - зал славы какого-то другого вида спорта.
Ну если у них мировая музыка без Чайковского, литература без Достоевского и Победа без Жукова... Что возьмёшь.
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volga_olga
Тот случай, когда не поспоришь.
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притвиц
Маматов, Тихонов, Меланьин, Алябьев, Круглов это история советского биатлона , золотая история , эти ребята рвали всех на биатлонных трассах , лучший и самый стабильный конечно Тихонов, а вообще сборная союза была сильна командой с крепким духом и несгибаемой волей.
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Вадим Скорин
Первым должен быть Вячеслав Веденин, Олимпийский Чемпион 1972 года в Саппоро. Он знал заветное русское слово " Дахусим", а если без юмора, то отыграл больше минуты у норвежцев и сборная СССР впервые стала Олимпийскими Чемпионами в эстафете.
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selso99
Гросса, Фуркада, Нойнер, Форсберг, Пуаре, Свендсена не включили.... но громче всех недоволен, конечно, царь Тихонов
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Голос Губерниева
Тихонов - член номер один! Главный член!
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тоторо
ору)))
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Alex1104
Ответ Ебздрогыч
Если Тихонов лучший биатлонист ХХ века, а биатлоном занимались только в ХХ веке, то он автоматически лучший биатлонист тысячелетия, даже первых двух! Срочно выдать герою золотую шляпу и бриллиантовую шубу!
Факт остается фактом. Тихонов - легенда биатлона.
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Ебздрогыч
Если Тихонов лучший биатлонист ХХ века, а биатлоном занимались только в ХХ веке, то он автоматически лучший биатлонист тысячелетия, даже первых двух! Срочно выдать герою золотую шляпу и бриллиантовую шубу!
+4
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Alex1104
Что бы не говорил Тихонов последние лет 20-30, в этом он прав полностью.
Зал славы Биатлона без Тихонова - зал славы какого-то другого вида спорта.
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