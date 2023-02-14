Александр Тихонов: «Первым членом Зала славы биатлона должен быть Меланьин. Ну а потом Тихонов, он тоже не последним биатлонистом был»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, кто, по его мнению, должен был стать первым членом Зала славы биатлона.
«Первым должен быть Владимир Меланьин – трехкратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр 1964 года. Ну а потом, видимо, Тихонов, он тоже не последним биатлонистом был.
Старый исполком IBU уже признавал меня лучшим биатлонистом века. Без медали я остался только в 1978 году – нам тогда так «замазали» лыжи, что мы никуда не доехали. Во все остальные годы были медали, причем чаще по две-три.
Я не говорю, что я должен быть в Зале славы, это решать им, но мы вписали свои имена в историю, и, кстати, очень жаль, что в России музея славы нет», – сказал Тихонов.
IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм
Зал славы Биатлона без Тихонова - зал славы какого-то другого вида спорта.