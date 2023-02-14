Александр Тихонов: «Первым членом Зала славы биатлона должен быть Меланьин. Ну а потом Тихонов, он тоже не последним биатлонистом был»

Четырехкратный олимпийский чемпион рассказал, кто, по его мнению, должен был стать первым членом Зала славы биатлона.

«Первым должен быть Владимир Меланьин – трехкратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр 1964 года. Ну а потом, видимо, Тихонов, он тоже не последним биатлонистом был.

Старый исполком IBU уже признавал меня лучшим биатлонистом века. Без медали я остался только в 1978 году – нам тогда так «замазали» лыжи, что мы никуда не доехали. Во все остальные годы были медали, причем чаще по две-три.

Я не говорю, что я должен быть в Зале славы, это решать им, но мы вписали свои имена в историю, и, кстати, очень жаль, что в России музея славы нет», – сказал Тихонов.

IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм