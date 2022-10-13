Александр Тихонов: «Биатлоном должен управлять биатлонист. Я не агитирую ни за Майгурова, ни за Нуждова, но я за профессионализм»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Алексей Нуждов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился ожиданиями от выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

Новый глава СБР станет известен 14 октября, на пост претендуют действующий президент Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Мебель должен делать столяр, а биатлоном управлять биатлонист. Мы, к великому сожалению, во многие отрасли запустили некомпетентных людей. Я ни за кого не агитирую, ни за Майгурова, ни за Нуждова, но я за профессионализм.

После того, как ушла моя команда, результаты пошли на спад, нас лишили членства в IBU (Международном союзе биатлонистов) и права проводить международные соревнования.

Очень жаль, что никто другой из биатлона не претендует на место главы СБР», – сказал Тихонов.

Завтра пройдут выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова

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