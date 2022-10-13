Александр Тихонов: «Биатлоном должен управлять биатлонист. Я не агитирую ни за Майгурова, ни за Нуждова, но я за профессионализм»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился ожиданиями от выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

Новый глава СБР станет известен 14 октября, на пост претендуют действующий президент Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Мебель должен делать столяр, а биатлоном управлять биатлонист. Мы, к великому сожалению, во многие отрасли запустили некомпетентных людей. Я ни за кого не агитирую, ни за Майгурова, ни за Нуждова, но я за профессионализм.

После того, как ушла моя команда, результаты пошли на спад, нас лишили членства в IBU (Международном союзе биатлонистов) и права проводить международные соревнования.

Очень жаль, что никто другой из биатлона не претендует на место главы СБР», – сказал Тихонов.

Завтра пройдут выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова