Макрон поздравил Жюлию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил биатлонистку Жюлию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Вы стремились к золоту и добились своего, несмотря на туман в Оберхофе! Огромные поздравления, , с титулом чемпионки мира в гонке преследования. На шаг ближе к хрустальному глобусу?» – написал Макрон в комментариях к посту Симон в соцсети.

«Большое спасибо!» – ответила спортсменка.