Макрон поздравил Жюлию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил биатлонистку Жюлию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
«Вы стремились к золоту и добились своего, несмотря на туман в Оберхофе! Огромные поздравления, Жюлия, с титулом чемпионки мира в гонке преследования. На шаг ближе к хрустальному глобусу?» – написал Макрон в комментариях к посту Симон в соцсети.
«Большое спасибо!» – ответила спортсменка.
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