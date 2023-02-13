Макрон поздравил Жюлию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Франции жен Жюлия Симон Эммануэль Макрон Биатлон

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил биатлонистку Жюлию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Вы стремились к золоту и добились своего, несмотря на туман в Оберхофе! Огромные поздравления, Жюлия, с титулом чемпионки мира в гонке преследования. На шаг ближе к хрустальному глобусу?» – написал Макрон в комментариях к посту Симон в соцсети. 

«Большое спасибо!» – ответила спортсменка. 

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1 комментарий

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Вадим flanec
Поздравил с победой Макрон свою соотечественницу, на спортсе : о да молодец. Поздравил с победой Путин свою соотечественницу, на спортс : тонна 💩
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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