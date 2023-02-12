Жюлия Симон: «Сегодня я поставила прекрасную «галочку» в моей биатлонной карьере. Я проронила две или три маленькие слезинки»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Франции жен Дениз Херманн-Вик Жюлия Симон Сирил Бурде Биатлон

Французская биатлонистка Жюлия Симон поделилась эмоциями после победы в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

«Это действительно большое достижение. Я была очень сосредоточена. Очень довольна своими выстрелами – они были очень ровными, очень спокойными. Сегодня я действительно сделала шаг вперед в управлении своими эмоциями.

На последней стойке я попыталась поиграть с Дениз (Херманн-Вик). Я подумала, что если буду стрелять быстрее, то окажу на нее давление. Я допустила одну ошибку, а она две – таков закон биатлона.

Я испытала полный восторг. На последнем круге мне было трудно пересечь черту, ноги начали дрожать. Я видела Сирила (Бурде, тренера женской сборной Франции), который сходил с ума на краю трассы со всей командой.

Сегодня я поставила прекрасную «галочку» в моей биатлонной карьере. Я проронила две или три маленькие слезинки», – сказала Симон.

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4 комментария

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Vicing Charlsson
Молодец Жюлия, выиграла в стиле Фуркада, холодный расчёт на стрельбище и правильный расклад по трассе.
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LoRa
Ж. Симон есть чем гордиться - красивая победа на ЧМ!! 🥇🌹
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Eduard Rastryopin
Отдоминировала всех сегодня,чего уж там мелочиться.
+1
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Iuasamotu
Умничка Джулия, очень сосредоточенно работала, не гнала лошадей и прекрасно использовала промахи соперниц
+4
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