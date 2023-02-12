Себастьян Самуэльссон: «У меня был довольно тяжелый сезон, и я очень доволен, что сегодня все сложилось»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился эмоциями поссле бронзы в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе. 

«Вот что такое биатлон – то вверх, то вниз. Я очень счастлив. У меня был довольно тяжелый сезон, и я очень доволен, что сегодня все сложилось.

Сегодня я дал себе шанс. 

Должен признаться, что много боролся с неуверенностью в себе, у меня не всегда это получалось. Сегодня я поверил в себя», – сказал Самуэльссон. 

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1 комментарий

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maxell
Все мы понимаем,что я должен был выиграть все что выиграл этот Бе(ему сколько 50?),но то попа болела,то яйца опухали,то винтовку забывал на старты,а вообще я самый быстрый и самый меткий.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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