Себастьян Самуэльссон: «У меня был довольно тяжелый сезон, и я очень доволен, что сегодня все сложилось»

Шведский биатлонист поделился эмоциями поссле бронзы в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

«Вот что такое биатлон – то вверх, то вниз. Я очень счастлив. У меня был довольно тяжелый сезон, и я очень доволен, что сегодня все сложилось.

Сегодня я дал себе шанс.

Должен признаться, что много боролся с неуверенностью в себе, у меня не всегда это получалось. Сегодня я поверил в себя», – сказал Самуэльссон.