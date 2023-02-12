Владимир Драчев: «Заявление Фуркада – пустые слова, они ни к чему не приведут. Понятно, что сейчас никуда наших спортсменов допускать не собираются»

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона , выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

«На мой взгляд, это все пустые слова, они ни к чему не приведут. Понятно, что сейчас никуда наших спортсменов допускать не собираются, поэтому все эти разговоры ведутся исключительно для того, чтобы мутить общественность.

Нужно понимать, что МОК – не самостоятельная организация, все болтовня.

Но само предложение Фуркада, безусловно, хорошее, мы его уважаем.

В наше время никаких нейтральных статусов быть не должно. Или с флагом России, или никаких статусов вообще. Сейчас об этом даже рассуждать не надо: либо с флагом, либо дома», – заявил Драчев.