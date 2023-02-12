Владимир Драчев: «Заявление Фуркада – пустые слова, они ни к чему не приведут. Понятно, что сейчас никуда наших спортсменов допускать не собираются»

Теги Олимпийская сборная России Владимир Драчев Мартен Фуркад ТАСС Биатлон

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

«На мой взгляд, это все пустые слова, они ни к чему не приведут. Понятно, что сейчас никуда наших спортсменов допускать не собираются, поэтому все эти разговоры ведутся исключительно для того, чтобы мутить общественность.

Нужно понимать, что МОК – не самостоятельная организация, все болтовня.

Но само предложение Фуркада, безусловно, хорошее, мы его уважаем.

В наше время никаких нейтральных статусов быть не должно. Или с флагом России, или никаких статусов вообще. Сейчас об этом даже рассуждать не надо: либо с флагом, либо дома», – заявил Драчев. 

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4 комментария

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Viks
Тебе, Вова, не понять - Фуркад очень умный...
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
152361435@vkontakte.ru
Неужели спортсменам хочется ехать? Там все будут их унижать, как это выдержать?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ Виталий Желтоусов
Согласен с Драчевым. мок под западным прессом.
Так надо России организовать восточный контрпресс. Где все эти союзники -Китай, Индия, Бразилия, Аргентина и проч.?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Согласен с Драчевым. мок под западным прессом.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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