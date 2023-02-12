Марте Ульсбю-Ройселанн завоевала 16 медалей чемпионатов мира. Ей осталась одна медаль до рекорда Нойнер

Норвежская биатлонистка стала бронзовым призером гонки преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

Это 16-я награда ЧМ в карьере биатлонистки – у нее 12 золотых медалей и 4 бронзы.

Ульсбю-Ройселанн осталась одна медаль до рекорда , на счету которой 17 наград ЧМ (12-4-1).

На счету Ройселанн 2 личных золота, у Нойнер – 6.

Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?