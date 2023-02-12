Марте Ульсбю-Ройселанн завоевала 16 медалей чемпионатов мира. Ей осталась одна медаль до рекорда Нойнер

Теги Магдалена Нойнер Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн стала бронзовым призером гонки преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

Это 16-я награда ЧМ в карьере биатлонистки – у нее 12 золотых медалей и 4 бронзы.

Ульсбю-Ройселанн осталась одна медаль до рекорда Магдалены Нойнер, на счету которой 17 наград ЧМ (12-4-1).

На счету Ройселанн 2 личных золота, у Нойнер – 6.

Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?

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6 комментариев

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Hardy
цирк
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Погладь быка
Швентек была ноунеймов в сильном туре, стала королевой на час в слабом. Ройселанд была ноунеймом в сильном пелотоне, стала королевой на час в слабом и сокращенном (Динары и Анны нет на КМ и ЧМ) пелотоне. Вообщем молодцы среди овец.
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Viks
Лина-Лоцик не умеет писать правильно фамилии.
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Viks
Ей до голден Лены, как до Луны. На счету Ройселанн 2 личных золота, у Нойнер – 6.
+5
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+5
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petr
Ответ ivan 07
Придется ей в личке постараться. На эстафете подруги подведут.
Смешанка одиночная -Бе -Марта-убойный дуэт-
+3
0
+3
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ivan 07
Придется ей в личке постараться. На эстафете подруги подведут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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