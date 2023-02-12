Марте Ульсбю-Ройселанн завоевала 16 медалей чемпионатов мира. Ей осталась одна медаль до рекорда Нойнер
Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн стала бронзовым призером гонки преследования на чемпионате мира в Оберхофе.
Это 16-я награда ЧМ в карьере биатлонистки – у нее 12 золотых медалей и 4 бронзы.
Ульсбю-Ройселанн осталась одна медаль до рекорда Магдалены Нойнер, на счету которой 17 наград ЧМ (12-4-1).
На счету Ройселанн 2 личных золота, у Нойнер – 6.
Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?
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