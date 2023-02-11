Губерниев о пикировке Самуэльссона и Бо: «Без меня ребятам скучно. Самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пикировке между норвежцем Йоханнесом Бо и шведом Себастьяном Самуэльссоном на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.
Перед смешанной эстафетой Самуэльссон заявил, что не боится Бо. Норвегия выиграла эстафету, а Самуэльссон пробежал три штрафных круга на своем этапе. После гонки Бо сказал, что швед это заслужил.
«Трешток – это часть современного мира и спорта. Пусть продолжают дальше. Совершенно нормальная ситуация.
В их споре я ни на чьей стороне. Потому что видно, что им меня не хватает. Без меня ребятам скучно. Они пытаются подкалывать друг друга, потому что самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье», – сказал Губерниев.
Самуэльссон о пикировке с Йоханнесом Бо: «Думаю, мы оба считаем, что здорово немного покидаться какашками в СМИ»
7 комментариев