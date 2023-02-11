Губерниев о пикировке Самуэльссона и Бо: «Без меня ребятам скучно. Самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пикировке между норвежцем и шведом на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.

Перед смешанной эстафетой Самуэльссон заявил, что не боится Бо. Норвегия выиграла эстафету, а Самуэльссон пробежал три штрафных круга на своем этапе. После гонки Бо сказал, что швед это заслужил.

«Трешток – это часть современного мира и спорта. Пусть продолжают дальше. Совершенно нормальная ситуация.

В их споре я ни на чьей стороне. Потому что видно, что им меня не хватает. Без меня ребятам скучно. Они пытаются подкалывать друг друга, потому что самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье», – сказал Губерниев.

Самуэльссон о пикировке с Йоханнесом Бо: «Думаю, мы оба считаем, что здорово немного покидаться какашками в СМИ»