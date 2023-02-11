Губерниев о пикировке Самуэльссона и Бо: «Без меня ребятам скучно. Самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Швеции Дмитрий Губерниев Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пикировке между норвежцем Йоханнесом Бо и шведом Себастьяном Самуэльссоном на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.

Перед смешанной эстафетой Самуэльссон заявил, что не боится Бо. Норвегия выиграла эстафету, а Самуэльссон пробежал три штрафных круга на своем этапе. После гонки Бо сказал, что швед это заслужил.

«Трешток – это часть современного мира и спорта. Пусть продолжают дальше. Совершенно нормальная ситуация.

В их споре я ни на чьей стороне. Потому что видно, что им меня не хватает. Без меня ребятам скучно. Они пытаются подкалывать друг друга, потому что самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье», – сказал Губерниев.

Самуэльссон о пикировке с Йоханнесом Бо: «Думаю, мы оба считаем, что здорово немного покидаться какашками в СМИ»

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7 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ maxell
Странно почему Гу еще в Бахмуте не веселится?)
Норвежцу и шведу было интересно узнать от Губерниева подробнее о полученной им Почётной грамоте Министра обороны Российской Федерации — за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации🤣
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Погладь быка
И без Гарана с Мотей скучно жить.
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justbored
Есть вариант, что они так упорствуют в своей русофобии лишь потому что страшатся возвращения Димульки с его непрошеной любовью.
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volga_olga
Самые большие какашки зря пропадают?
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Олег Мохов
губерниев уже на 100 лет закрыл себе въезд в Европу криком путин.
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maxell
Странно почему Гу еще в Бахмуте не веселится?)
+3
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Cruel Snake
####### и весёлый, это разные вещи
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