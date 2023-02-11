Тихонов о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Играм-2024: «Сотрясание воздуха. Это дело не политиков, а МОК – как он скажет, так и должно быть»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Олимпиаде-2024.
«Это сотрясание воздуха. И это не дело партийных работников, политиков — это дело Международного олимпийского комитета и Национальных олимпийских комитетов. Как МОК скажет, так и должно быть.
Поэтому не стоит на это обращать внимания нашим спортсменам, Олимпийскому комитету России, Министерству спорта. Нужно продолжать готовиться, тренироваться, выступать и доказывать», — сказал Тихонов.
а политики сейчас работают над тем чтобы вернуть