Тихонов о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Играм-2024: «Сотрясание воздуха. Это дело не политиков, а МОК – как он скажет, так и должно быть»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

«Это сотрясание воздуха. И это не дело партийных работников, политиков — это дело Международного олимпийского комитета и Национальных олимпийских комитетов. Как МОК скажет, так и должно быть.

Поэтому не стоит на это обращать внимания нашим спортсменам, Олимпийскому комитету России, Министерству спорта. Нужно продолжать готовиться, тренироваться, выступать и доказывать», — сказал Тихонов. 

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6 комментариев

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Славонычч
Не допустят , к бабушке не ходи иопта 😐
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Maxim Vasnechov
Тихонов привык к КПСС. Как сверху сказали - так тому и быть. ) Тяжело старик адаптируется к новому времени.
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Alestern
В нейтральном статусе ехать - очередное унижение..
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Погладь быка
Иваныч, осторожно. Когда Бессебергу надо было выбить из России зеленые денюжки, он говорил, что допускать России в мировой спорт категорически нельзя. Когда выбил, что категорически нужно.
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|Matador|
Как скажут главные спонсоры МОК, а это как раз эти 35 стран запада, так и будет)
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tyuiop tyuiop
так мок должен по умолчанию отстранить Россию, Россия нарушила основное олимпийское правило мира во время Олимпиады
а политики сейчас работают над тем чтобы вернуть
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