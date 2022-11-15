Иван Крулько возглавил Федерацию биатлона Украины. Бывший президент Брынзак занимал пост 24 года

Иван Крулько избран на пост президента Федерации биатлона Украины.

14 ноября в Киеве прошла отчетно-выборная конференция организации. 58 делегатов поддержали кандидатуру Крулько, 31 – чемпиона мира 2019 года Дмитрия Пидручного. Олимпийская чемпионка отказалась от участия в выборах.

Крулько сменил на посту президента , который возглавлял федерацию с 1998 года.

Новый президент – член общественного совета при МИД Украины и депутат Верховной рады.