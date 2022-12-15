Прокунин об уходе из сборной Южной Кореи: «Единственная причина – это российский паспорт. Мне отказали в продлении контракта именно из-за этого»

Российский тренер Андрей Прокунин, сейчас работающий в Китае, рассказал причинах ухода из сборных Южной Кореи и Украины.

– Вы покинули сборную Южной Кореи из-за окончания контракта или были еще причины?

– Контракт по окончании Игр у меня действительно закончился, после чего я был кандидатом на новую должность в сборной. Мне и другим кандидатам нужно было написать программу развития биатлона, моя работа была удовлетворительно воспринята федерацией, но единственной причиной, по которой не остался там, это российский паспорт. Мне отказали в продлении именно из-за этого.

– Это было чьей позицией?

– Это была позиция Олимпийского комитета Южной Кореи, несмотря на то, что федерация хотела продолжить со мной работу. Но потом в августе у меня был диалог с Федерацией биатлона Южной Кореи. В тот момент я уже подписал контракт с командой из Китая, и они об этом знали. Поэтому они задали вопрос, на сколько я подписал соглашение.

– Это единственный случай в карьере, когда вам не дают работу из-за российского паспорта?

– Да, больше таких инцидентов не было. Если речь про сборную Украины, то я уходил по другим причинам. Мы расстались хорошо. У нас был результат, пусть и не самый лучший. Приняли обоюдное решение, что так будет лучше для всех.

– Реально ли сейчас поддерживать дружеские с теми, с кем трудились в одной команде?

– Дружеские по определенным причинам вряд ли, но общение с некоторыми тренерами поддерживаю. Не скажу, что дружеские, но на уровне «как дела» и «что нового» общаемся. Иногда созваниваемся, не только смс, – рассказал Прокунин.