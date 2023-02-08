Филип Андерсен сдал положительный тест на коронавирус на чемпионате мира в Оберхофе
Норвежский биатлонист Филип Андерсен сдал положительный тест на коронавирус на чемпионате мира в Оберхофе.
«Филип Андерсен сдал положительный тест на COVID-19 и поэтому был отправлен домой в Норвегию во вторник вечером.
Это очень печально, и мы бы хотели, чтобы Филип был в команде во время чемпионата. Но ради остальных членов группы безопаснее всего отправить его домой», – сказал врач сборной Осне Фенне Хоксруд.
Руководство команды решило не вызывать замену Андерсену.
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