Норвежский биатлонист Филип Андерсен сдал положительный тест на коронавирус на чемпионате мира в Оберхофе.

« сдал положительный тест на и поэтому был отправлен домой в Норвегию во вторник вечером.

Это очень печально, и мы бы хотели, чтобы Филип был в команде во время чемпионата. Но ради остальных членов группы безопаснее всего отправить его домой», – сказал врач сборной Осне Фенне Хоксруд.

Руководство команды решило не вызывать замену Андерсену.