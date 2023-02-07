Тандревольд о возможном допуске россиян: «Разделять спорт и политику – слишком наивно. Но не могу сказать ничего плохого о российских спортсменах»

Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд высказалась о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

«Хотелось бы видеть их (россиян) на стартах, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что сейчас это реально, потому что разделять спорт и политику – слишком наивно.

Хотя я не могу сказать ничего плохого о российских спортсменах», – сказала Тандревольд.

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