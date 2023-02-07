Тандревольд о возможном допуске россиян: «Разделять спорт и политику – слишком наивно. Но не могу сказать ничего плохого о российских спортсменах»

Теги сборная России сборная России жен сборная Норвегии жен Политика Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд высказалась о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

«Хотелось бы видеть их (россиян) на стартах, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что сейчас это реально, потому что разделять спорт и политику – слишком наивно.

Хотя я не могу сказать ничего плохого о российских спортсменах», – сказала Тандревольд.

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1 комментарий

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evgeeni
Что в переводе означает:" Спорт и политика неразделимы, и видеть здесь русских нереально"...Ну так дальше каждый год проводите ЧМ Норвегии...очень престижно..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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