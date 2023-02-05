Шведская биатлонистка Брурссон: «Мы пока не можем вернуть российских спортсменов. Но я сочувствую тем, кто не имеет никакого отношения к боевым действиям»

Шведская биатлонистка Муна Брурссон высказалась о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

«Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их отстранить. И, пока ничего не изменится, мы не сможем их вернуть.

При этом я также хочу подчеркнуть, что сочувствую российским спортсменам, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям и не выбирали это. Нет однозначного разделения на черное и белое. Я могу понять их.

Представьте, что вы тренируетесь для чего-то, а затем у вас это отнимают, и вы не можете продемонстрировать то, к чему готовились. Это затрагивает жизни многих людей. Думаю, было бы очень тяжело, если бы это коснулось нас.

Но в то же время, исходя из ситуации, по-другому поступить сейчас нельзя», – сказала Брурссон.

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