Шведская биатлонистка Брурссон: «Мы пока не можем вернуть российских спортсменов. Но я сочувствую тем, кто не имеет никакого отношения к боевым действиям»

Теги сборная России сборная России жен сборная Швеции жен Муна Брурссон Биатлон

Шведская биатлонистка Муна Брурссон высказалась о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

«Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их отстранить. И, пока ничего не изменится, мы не сможем их вернуть.

При этом я также хочу подчеркнуть, что сочувствую российским спортсменам, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям и не выбирали это. Нет однозначного разделения на черное и белое. Я могу понять их.

Представьте, что вы тренируетесь для чего-то, а затем у вас это отнимают, и вы не можете продемонстрировать то, к чему готовились. Это затрагивает жизни многих людей. Думаю, было бы очень тяжело, если бы это коснулось нас.

Но в то же время, исходя из ситуации, по-другому поступить сейчас нельзя», – сказала Брурссон.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Нарваткин
Ответ brig_Mercury
Понял. А нахождение наших военных в нарушающих общепринятые границы и боевые действия в рамках закона?
А нахождение военных блока НАТО в Югославии, Ираке, Ливии, Афганестане были в рамках международного права?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ага Бг
Ответ Александр Сачков
Не свосем точно. Они пиарят спецоперацию, призванную окончить войну, которая к тому моменту длилиась 8 лет и которая обострилась за неделю до начала спецоперации.
а зачем надо было направлять в 14 году инструкторов и военных на бомбас? ведь гиркин и пригожин подтвердили факт российского вмешательства в 14 году. после чего и развязался конфликт, украина не хотела, чтобы у нее оттяпали еще один кусок земли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Otto Kretschmer
А вы представьте , люди живут спокойной жизнью в Донецкой и Луганской областях, говорят и думают на русском языке, а потом к ним приходят нацисты и запрещают, а потом 8 лет кошмара,думаю наши спортсмены переживут это отстранение.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Максаков
Ответ Igor
Удачи шведским девчатам на Чемпионате Мира.
Нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mark r
швеция учавствовала на стороне сша в афганской войне но девочка не курсах
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gondeira
Твое нахождение на КМ и относительно высокие результаты, "прорезавшиеся" в 28 лет в связи с назначением ШВЕДА Далена главой МСБ(международного союза биатлонистов - IBU), вот это "однозначно черное". В морально-этическом и административном плане. Попросту мошенничество называется. Причем группой людей по предварительному сговору. Включая тебя Моночка.
А международно-политические решения оставь ООН. А то всякие "спорт-лото" будут решать про "черное и белое".
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ DosSantosAveiro
Мы, Николай Второй?
наполеон не меньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VDX00
Ответ brig_Mercury
Понял. А нахождение наших военных в нарушающих общепринятые границы и боевые действия в рамках закона?
Сам понял что написал-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Александр Сачков
Не свосем точно. Они пиарят спецоперацию, призванную окончить войну, которая к тому моменту длилиась 8 лет и которая обострилась за неделю до начала спецоперации.
Точно. Когда обстреляли стратегический сортир в ростовской области. А до этого шахтёры-трактористы нашли в шахтах современную военную технику, производства российской армии.
Кто в Европе в эту херь поверит? Они же не наркоманы, как местные обитатели.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сачков
Ответ Ага Бг
те кто активно пиарят войну и ходят по всяким путингам, такие как большунов, загитова, нагорный, куляк и проч.
Не свосем точно. Они пиарят спецоперацию, призванную окончить войну, которая к тому моменту длилиась 8 лет и которая обострилась за неделю до начала спецоперации.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
а почему она говорит МЫ , от лица всего ibu? у этих шведов синдром бога
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lol Ko
Ответ brig_Mercury
Понял. А нахождение наших военных в нарушающих общепринятые границы и боевые действия в рамках закона?
А что с другими странами? Войска США в Сирии, Ираке без оснований находятся, воровствр ресурсов. Почему их шведская биатлонистка не отстраняет?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Негр
Российские спортсмены не смогут соревноваться с сильнейшими - но и ваши не смогут соревноваться с сильнейшими. Так что свои сочувствия оставь олимпиаде, которую вы хотите закопать, и никогда больше не говорите, что вы за спорт без политики.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor
Удачи шведским девчатам на Чемпионате Мира.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ smiryar
Вот и Губа за возврат без флага и гимна. Так и будут унижать.... То допинг, то флажок в трусах найдут..... Вбивают клин в народ....
Ох уж эти злые гейропейцы, кристально честную команду Мутко очернить хотели! Ведь понятно, что такие профессионалы как Мутко способны добиваться результатов без всякого допинга, достаточно спортсмену пуд соли съесть.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сачков
Ответ brig_Mercury
Понял. А нахождение наших военных в нарушающих общепринятые границы и боевые действия в рамках закона?
А в таких границах находятся только наши военные?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
генгбенг
Про ковид они так же говорили все. А щас все помалкивают. Как будто и не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuznez.molot.
Ответ Ага Бг
а ты кто такой? человек высказал свое мнение, имеет право.
свое мнение🤣🤣🤣
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azat Manzhuev
сейчас обиженные её поддержат...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ага Бг
Ответ kuznez.molot.
мы не можем...кто ты такая..твоя задача взять палки и бежать по натоптанной лыжне..
а ты кто такой? человек высказал свое мнение, имеет право.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
filippa
демократия чевоуж там. нас заставили уводить с работников с российскими паспортами а потом и закрыли доступ на многие обьекты для рускоговорящих.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ага Бг
Ответ goalie_pash
Да кто из спортсменов имеет отношение к "боевым действиям"?! Их оружие - это лыжи и палки, идиоты!
те кто активно пиарят войну и ходят по всяким путингам, такие как большунов, загитова, нагорный, куляк и проч.
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DosSantosAveiro
Мы, Николай Второй?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
Мы это кто? Ты кто вообще такая, чтобы обсуждать такие вещи?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Сказали бы конкретно пока не уберете губера вам ни чего не светит а то вокруг да около.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий