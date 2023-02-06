Виктория Сливко: «Начало моей взрослой карьеры не очень хорошее, потому что было много негатива, на меня выливалась грязь»

Российская биатлонистка рассказала о том, как относилась к критике болельщиков в начале карьеры на Кубке мира.

«Начало моей взрослой карьеры не очень хорошее, потому что было много негатива, на меня выливалась грязь. Я была, грубо говоря, ребенком и вообще не понимала, почему болельщики оскорбляют человека, которого не знают. Никто ведь ничего обо мне не знал, не мог сказать – легко мне это далось или сложно.

А вот сидеть на диване и обсуждать, какая я плохая… мне это было непонятно. Не знаю, что должен сделать человек, чтобы был такой негатив в его сторону. Я же никому не мешаю, ни у кого место в сборной не забираю. Если кто-то сидит на диване и считает, что он сильнее меня – пожалуйста, приходи, обыгрывай, отбирайся и занимай мое место, я не против.

Мне кажется, у таких людей просто какие-то проблемы в жизни, может, что-то произошло, потому что нельзя быть таким злым на мир.

Сейчас я, наверное, повзрослела. Поняла, что есть я, есть мое окружение, которое всегда поддерживает, которое всегда со мной. Несмотря ни на что, меня любят, уважают и ценят. А люди, которых я не знаю, говорят гадости… пожалуйста, если им так легче. Просто пусть знают, что я это не читаю, не смотрю. Если заняться нечем, то пусть устраивают перепалки в интернете.

Теперь болельщики поддерживают. Вот недавно на соревнованиях поехала на заминку, меня сразу увидели: Виктория, вы такая красивая, добрая, можно с вами сфотографироваться? Мне наговорили столько комплиментов! Думаю: вау! Было много хороших слов в мой адрес и столько заботы – говорили: давайте быстрее, не будем ее задерживать, а то замерзнет. Не было такого, что им главное сфотографироваться, и не важно, что ты тут уже зубами стучишь. Отношение поменялось, и болельщики очень поддерживают. И с трибун я их слышу, даже в Минске кричали: Вика-Вика!

Может быть, я их влюбила в себя. Несмотря на все плохие слова и комментарии, я старалась не грубить и реагировать спокойно. Да, в каких-то моментах высказывалась не очень – они цепляли меня, я – их. А потом я поняла, что это бесполезно. Да и просто была молодая и неопытная.

Самая жесть была все же, когда я бегала на Кубке мира – у меня не все получалось, сезон вышел просто ужасным, даже вспоминать не хочется. И в тот момент – нет, чтобы поддержать, меня поливали грязью», – сказала Сливко.

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