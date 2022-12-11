Сливко о Кубке мира: «Ни одной гонки ни у мальчиков, ни у девочек я не смотрела, и даже неинтересно»
Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, следит ли за Кубком мира.
– За Кубком мира следите сейчас?
– Не знаю ни одной гонки, как пробежали на Кубке мира. Ни одной гонки ни у мальчиков, ни у девочек я не смотрела, и даже неинтересно.
– Почему неинтересно?
– У меня свои соревнования, да и некогда следить за ними. Когда идет Кубок мира, у нас в это время свои тренировки, гонки, отдых. Тем более там нет сейчас российских спортсменов. Когда были наши, я смотрела, переживала за них.
– Были ли у вас кумиры в женском биатлоне?
– Мне всегда нравилась и до сих пор нравится Доротея Вирер. Она добрая, лучезарная, очень позитивная, боевая. У нее всегда высокие результаты. Доротея мне очень импонирует, я всегда переживала за нее, болела, – сказала Сливко.
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