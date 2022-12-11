Сливко о Кубке мира: «Ни одной гонки ни у мальчиков, ни у девочек я не смотрела, и даже неинтересно»

Российская биатлонистка рассказала, следит ли за Кубком мира.

– За Кубком мира следите сейчас?

– Не знаю ни одной гонки, как пробежали на Кубке мира. Ни одной гонки ни у мальчиков, ни у девочек я не смотрела, и даже неинтересно.

– Почему неинтересно?

– У меня свои соревнования, да и некогда следить за ними. Когда идет мира, у нас в это время свои тренировки, гонки, отдых. Тем более там нет сейчас российских спортсменов. Когда были наши, я смотрела, переживала за них.

– Были ли у вас кумиры в женском биатлоне?

– Мне всегда нравилась и до сих пор нравится . Она добрая, лучезарная, очень позитивная, боевая. У нее всегда высокие результаты. Доротея мне очень импонирует, я всегда переживала за нее, болела, – сказала Сливко.