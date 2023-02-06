Лагрейд о допуске россиян: «Сейчас нет смысла для вмешательства МОК. Россия по-прежнему играет большую роль в конфликте»

Теги сборная России сборная России жен сборная Норвегии МОК Олимпийская сборная России Эгиль Кристиансен Зигфрид Мазе Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выступил против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном возвращении спортсменов в нейтральном статусе.

«Я не понимаю, почему это заявление прозвучало именно сейчас. Никаких изменений не произошло, и Россия по-прежнему играет большую роль в этом конфликте. Беларусь тоже содействует.

На мой взгляд, сейчас нет смысла для вмешательства со стороны МОК», – сказал Лагрейд.

Тренеры сборной Норвегии Эгиль Кристиансен и Зигфрид Мазе также не поддерживают инициативу МОК.

«Что касается вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов, то мы [в сборной Норвегии] во многом единодушны. В настоящее время об этом [возвращении] не может быть и речи», – заявил Кристиансен.

«Я действительно поражаюсь, как это возможно. И не могу представить, каким образом это могло бы случиться», – добавил Мазе.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Ответ Анатолий К
Нам бы этот полуостров очень пригодился, все викинги стали бы русскими, конфликтов не было бы с ними, и рыба в Россию поплыла. Автономные республики - их статус.
Оч позитивный Анатолий К👍, все бы так думали!
Амеры базы наставили у норгов, мы в свое время подарили шельф , вот и обнаглели. Надо его назад забрать бы и сразу заткнутся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий К
Ответ Биатлонная зима
Да сидите вы там на своем островочке норги , до вас тоже доберутся наши добровольцы
Нам бы этот полуостров очень пригодился, все викинги стали бы русскими, конфликтов не было бы с ними, и рыба в Россию поплыла. Автономные республики - их статус.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Да сидите вы там на своем островочке норги , до вас тоже доберутся наши добровольцы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
«Я не понимаю, почему это заявление прозвучало именно сейчас. Никаких изменений не произошло." --- Не произошло на окраине, но вероятно произошло у Баха...
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kvik75
Ответ Iuasamotu
Всё просто, МОК просто хочет отвести от себя угрозы конфликта, как монопольный виновник недопуска рб-спортсменов и пытается распределить эту ответственность на федерации, комитеты и всю спортивную обшественность. Очень важно честным людям сейчас высказывать своё мнение, ибо в противном случае, если все начнут стесняться или бояться, то малоцивилизованная саранча попадёт таки на ОИ, ещё и смеяться будет над жалким слабохарактерным Западом.
а шо ты тут забыл среди саранчи
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Всё просто, МОК просто хочет отвести от себя угрозы конфликта, как монопольный виновник недопуска рб-спортсменов и пытается распределить эту ответственность на федерации, комитеты и всю спортивную обшественность. Очень важно честным людям сейчас высказывать своё мнение, ибо в противном случае, если все начнут стесняться или бояться, то малоцивилизованная саранча попадёт таки на ОИ, ещё и смеяться будет над жалким слабохарактерным Западом.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий