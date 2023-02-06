Лагрейд о допуске россиян: «Сейчас нет смысла для вмешательства МОК. Россия по-прежнему играет большую роль в конфликте»

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выступил против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном возвращении спортсменов в нейтральном статусе.

«Я не понимаю, почему это заявление прозвучало именно сейчас. Никаких изменений не произошло, и Россия по-прежнему играет большую роль в этом конфликте. Беларусь тоже содействует.

На мой взгляд, сейчас нет смысла для вмешательства со стороны МОК», – сказал Лагрейд.

Тренеры сборной Норвегии Эгиль Кристиансен и Зигфрид Мазе также не поддерживают инициативу МОК.

«Что касается вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов, то мы [в сборной Норвегии] во многом единодушны. В настоящее время об этом [возвращении] не может быть и речи», – заявил Кристиансен.

«Я действительно поражаюсь, как это возможно. И не могу представить, каким образом это могло бы случиться», – добавил Мазе.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?