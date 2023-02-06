Черезов о допуске российских спортсменов: «Олимпиады проходили с нейтральным статусом. Если так было, то чего сейчас дискутировать?»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов поддержал возможное участие россиян на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

– Упомянули, что непонятно, когда мы вернемся на международную арену. Сейчас много разговоров ходит про нейтральный статус. Как вы к нему относитесь?

– Положительно. Это же было в последние годы. Пусть выступают. Мы же все смотрим, все болеем за ребят. Олимпиады проходили с таким статусом. Если так было, то чего сейчас дискутировать?

– Когда вы выступали, на Кубке мира была действительно праздничная атмосфера с ощущением биатлонной семьи. Как думаете, когда эта атмосфера для нас вернется?

– Не знаю, сложно сказать. У общественности же формируют мнение, которое надо. Имею в виду, в зарубежных странах. Многое не знают. Создается такое отрицательное мнение в нашу сторону, – ответил Черезов.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают