Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге. Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов!»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге! Будто не было двух Олимпиад в подобном статусе!

Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов! Они должны выступать! Соревноваться! Это их жизнь и работа! Понятно объяснил?» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Василий Томшин: «Готов выступать в нейтральном статусе. От него моя национальность не изменится, все будут знать, из какой я страны»

Наталья Гербулова: «Хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным, думаю, никто не откажется»

14 комментариев

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Borsiano
Ответ Sutekh Hexen
А деньги налогоплательщики откедова получают?
Лично Путин и депутаты всем раздают, а люди просто сидят, не работают, нахлебники... Ой, кажется всё наоборот
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Pikachu Pikachu
Ответ Sutekh Hexen
А деньги налогоплательщики откедова получают?
Из разных источников. Я вот работаю в частной компании. Я не против, чтобы они шли на таких вот спортсменов, но не хочу, чтобы они шли Степановой.
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Классный руководитель
закусывать губе надо,,,,как один чиновник решит так и будет
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volga_olga
Ответ Pikachu Pikachu
К сожалению, их ровесники жертвуют собой за имперские амбиции одного деда. Флаг там не при чем.
Ты дед и у тебя имперские амбиции?
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NoWar
Ответ volga_olga
Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов! -- Ну так отстань, раз не понимаешь разницы между тогдашней ситуацией и сегодняшней, когда сверстники этих спортсменов жизнью жертвуют за этот флаг, а страны НАТО гонят все больше и больше оружия, чтобы их убивать.
У всех был выбор. Те, кто жертвует, сами выбрали свой путь.
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NoWar
Ответ Sutekh Hexen
Биатлонисты финансируются на государственные деньги, они могут что угодно хотеть, только решать будут не они.
Но прислушиваться к ним нужно, ибо они главные действующие лица на олимпиадах, а не те, кто деньги дает.
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Sutekh Hexen
Ответ Pikachu Pikachu
Они финансируются на деньги налогоплательщиков и их позиция по этому вопросу не должна волновать государственных мужей. Тут или всем отрубайте гос.финансирование, либо никому.
А деньги налогоплательщики откедова получают?
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Pikachu Pikachu
Ответ volga_olga
Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов! -- Ну так отстань, раз не понимаешь разницы между тогдашней ситуацией и сегодняшней, когда сверстники этих спортсменов жизнью жертвуют за этот флаг, а страны НАТО гонят все больше и больше оружия, чтобы их убивать.
К сожалению, их ровесники жертвуют собой за имперские амбиции одного деда. Флаг там не при чем.
+2
-1
+1
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Pikachu Pikachu
Ответ Sutekh Hexen
Биатлонисты финансируются на государственные деньги, они могут что угодно хотеть, только решать будут не они.
Они финансируются на деньги налогоплательщиков и их позиция по этому вопросу не должна волновать государственных мужей. Тут или всем отрубайте гос.финансирование, либо никому.
+1
-1
0
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BuTaJIbKa
Редкий случай, когда Губер - прав!
+7
-1
+6
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Sutekh Hexen
Биатлонисты финансируются на государственные деньги, они могут что угодно хотеть, только решать будут не они.
+1
-1
0
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volga_olga
Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов!
--
Ну так отстань, раз не понимаешь разницы между тогдашней ситуацией и сегодняшней, когда сверстники этих спортсменов жизнью жертвуют за этот флаг, а страны НАТО гонят все больше и больше оружия, чтобы их убивать.
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-3
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frol92
Сказал главный дурак и хейтер страны🤡
+5
-3
+2
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JL JL
Не дураки, а, ватище. Хотя, наверное, в большинстве случаев это одно и тоже.
+2
-3
-1
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