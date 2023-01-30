Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге. Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов!»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
«Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге! Будто не было двух Олимпиад в подобном статусе!
Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов! Они должны выступать! Соревноваться! Это их жизнь и работа! Понятно объяснил?» – написал Губерниев в телеграм-канале.
Василий Томшин: «Готов выступать в нейтральном статусе. От него моя национальность не изменится, все будут знать, из какой я страны»
Наталья Гербулова: «Хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным, думаю, никто не откажется»
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Ну так отстань, раз не понимаешь разницы между тогдашней ситуацией и сегодняшней, когда сверстники этих спортсменов жизнью жертвуют за этот флаг, а страны НАТО гонят все больше и больше оружия, чтобы их убивать.