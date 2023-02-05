Певец Митя Фомин: «Я за то, чтобы российских спортсменов допустили хотя бы под нейтральным флагом. Чтобы у ребят была возможность соревноваться»

Теги МОК Париж-2024 музыка Биатлон

Певец Митя Фомин высказался за выступление российских спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе.

Фомин принял участие в биатлонной «Гонке звезд» в Москве, где выступил в паре с Ольгой Зайцевой. Их команда заняла 10-е место с 16 промахами.

– Как вам «Матч ТВ Гонка звезд»?

– Прекрасное мероприятие, зрители тоже в восторге. Отличное настроение, воскресенье, хорошая погода, скоро весна. Много поводов для радости. Главное – быть под стать такой гонке, я старался.

Очень важно было поддержать боевой дух наших спортсменов, которых могут допустить на Олимпийские игры.

Я за то, чтобы их допустили хотя бы под нейтральным флагом, чтобы у ребят была возможность соревноваться. Мне лично хотелось бы, чтобы они выступили на Играх в Париже, – сказал Фомин. 

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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15 комментариев

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Александр Воронин
Ответ Кую коней
Саня моск включи. Да, участвовали и я даже склонен оправдать наше руководство, что они надеялись на адекватные последствия. Годами мы пытались выполнить все драконовские требования для восстановления ВАДА, ФЛА и др. Вкладывались гигантские ресурсы, человекогоды и что получили? Высшая "справедливость" когда наших параолимпийцев отцепили. От нас именно этого и ждут, чтоб прогибались, прогибались и еще много раз, для достижения недостижимого. Ибо есть только два варианта в долгосрочной перспективе, или мы лапки к верху и полная капитуляция или мы стоим на своем и шлем все их претензии
Слать это конечно круто. Но вот что делать спортсменам, которым не повезло попасть на период этого слания?
Они с детства тренировались, готовились, а теперь им говорят - мы тут "на своем стоим", так что не будет у тебя никаких международных соревнований.
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Hardy
Митя Фомин адекватнее некоторых местных людоедов)
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Кую коней
Ответ Александр Воронин
Ну во первых Россия уже давно выступала без своего флага. А во вторых - те, для кого это будет "унижение", могут не участвовать, никто не заставляет.
Саня моск включи. Да, участвовали и я даже склонен оправдать наше руководство, что они надеялись на адекватные последствия.
Годами мы пытались выполнить все драконовские требования для восстановления ВАДА, ФЛА и др. Вкладывались гигантские ресурсы, человекогоды и что получили? Высшая "справедливость" когда наших параолимпийцев отцепили.
От нас именно этого и ждут, чтоб прогибались, прогибались и еще много раз, для достижения недостижимого. Ибо есть только два варианта в долгосрочной перспективе, или мы лапки к верху и полная капитуляция или мы стоим на своем и шлем все их претензии
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Кую коней
Ответ сондра
Никто не будет их унижать, если только свои
А на чем основано сие утверждение? У меня например есть масса примеров когда иностранные спортсмены против участия наших (даже тут на спортсе полно таких новостей). Ты думаешь они будут улыбаться если встретят наших?
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Кую коней
А по мне чем спортсмены хуже обычных граждан, ну или к примеру футболистов, кот забанили везде? Конечно надо биться за участие в Олимпиаде, но только без дискриминации, т.е. с собственным флагом, гимном и другими принадлежностями к стране. В конце концов большей частью все олимпийские виды спорта финансировались из бюджета страны, а следовательно из налогов наших граждан
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сондра
Ответ Кую коней
Только нужно помнить что это будет унижение. Их будут оскорблять, подставлять и гадить. И кстати у нас в стране тоже будет неоднозначное отношение
Никто не будет их унижать, если только свои
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Viks
Певец Митя... ахренеть! Давайте лучше уж Журову - мы хоть знаем её.
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Александр Воронин
Ответ Кую коней
Только нужно помнить что это будет унижение. Их будут оскорблять, подставлять и гадить. И кстати у нас в стране тоже будет неоднозначное отношение
Ну во первых Россия уже давно выступала без своего флага. А во вторых - те, для кого это будет "унижение", могут не участвовать, никто не заставляет.
+2
-1
+1
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Дмитрий
Ответ Eugenie Nation
Митя Фомин... Кто следующий?
Кореец из Иванушек
0
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-1
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Кую коней
Ответ Александр Воронин
Все правильно! Эти спортсмены живут здесь и сейчас, у них не будет никакого второго шанса.
Только нужно помнить что это будет унижение. Их будут оскорблять, подставлять и гадить. И кстати у нас в стране тоже будет неоднозначное отношение
+4
-2
+2
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Atsuktuvas
Ответ Eugenie Nation
Митя Фомин... Кто следующий?
просили не занимать...
+3
0
+3
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Eugenie Nation
Митя Фомин...
Кто следующий?
+5
-1
+4
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sibipl59
Спортс ру куда ты скатился......
+9
-1
+8
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Bartez1986
Ну за какой ты на самом деле флаг известно
+1
-2
-1
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Александр Воронин
Все правильно! Эти спортсмены живут здесь и сейчас, у них не будет никакого второго шанса.
+7
-4
+3
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