Певец Митя Фомин: «Я за то, чтобы российских спортсменов допустили хотя бы под нейтральным флагом. Чтобы у ребят была возможность соревноваться»

Певец Митя Фомин высказался за выступление российских спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе.

Фомин принял участие в биатлонной «Гонке звезд» в Москве, где выступил в паре с Ольгой Зайцевой. Их команда заняла 10-е место с 16 промахами.

– Как вам «Матч ТВ Гонка звезд»?

– Прекрасное мероприятие, зрители тоже в восторге. Отличное настроение, воскресенье, хорошая погода, скоро весна. Много поводов для радости. Главное – быть под стать такой гонке, я старался.

Очень важно было поддержать боевой дух наших спортсменов, которых могут допустить на Олимпийские игры.

Я за то, чтобы их допустили хотя бы под нейтральным флагом, чтобы у ребят была возможность соревноваться. Мне лично хотелось бы, чтобы они выступили на Играх в Париже, – сказал Фомин.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают