Певец Митя Фомин: «Я за то, чтобы российских спортсменов допустили хотя бы под нейтральным флагом. Чтобы у ребят была возможность соревноваться»
Певец Митя Фомин высказался за выступление российских спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе.
Фомин принял участие в биатлонной «Гонке звезд» в Москве, где выступил в паре с Ольгой Зайцевой. Их команда заняла 10-е место с 16 промахами.
– Как вам «Матч ТВ Гонка звезд»?
– Прекрасное мероприятие, зрители тоже в восторге. Отличное настроение, воскресенье, хорошая погода, скоро весна. Много поводов для радости. Главное – быть под стать такой гонке, я старался.
Очень важно было поддержать боевой дух наших спортсменов, которых могут допустить на Олимпийские игры.
Я за то, чтобы их допустили хотя бы под нейтральным флагом, чтобы у ребят была возможность соревноваться. Мне лично хотелось бы, чтобы они выступили на Играх в Париже, – сказал Фомин.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
Они с детства тренировались, готовились, а теперь им говорят - мы тут "на своем стоим", так что не будет у тебя никаких международных соревнований.
Годами мы пытались выполнить все драконовские требования для восстановления ВАДА, ФЛА и др. Вкладывались гигантские ресурсы, человекогоды и что получили? Высшая "справедливость" когда наших параолимпийцев отцепили.
От нас именно этого и ждут, чтоб прогибались, прогибались и еще много раз, для достижения недостижимого. Ибо есть только два варианта в долгосрочной перспективе, или мы лапки к верху и полная капитуляция или мы стоим на своем и шлем все их претензии
Кто следующий?