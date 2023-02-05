Владимир Драчев: «Хочет Ступак тренироваться в Италии – пусть тренируется. Сделали визы и поехали. С командами так не получится»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Драчев Юлия Ступак (Белорукова) Биатлон

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о тренировках лыжницы Юлии Ступак в итальянском Тоблахе.

«Это самостоятельное решение. Тренер выбирает план по подготовке спортсмена – и по этому плану они работают. Не могу оценить, насколько это положительное или отрицательное решение.

Каждый волен действовать по своему усмотрению, по своей совести. Люди привыкли, видимо. У них есть наработанная программа, которая, возможно, вырабатывалась на протяжении нескольких лет.

При индивидуальном рассмотрении ситуации нет ничего сложного в организации тренировочного режима в Италии. Сделали визы – и поехали.

С командами так не получится. Например, в биатлоне ещё оружие провозить надо, патроны. Организовать в таком случае тренировочный процесс сложнее. Хочет она тренироваться в Италии, пусть тренируется. Бог с ней», – сказал Драчев. 

«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны

Бородавко о словах Ресте про Ступак: «Он слишком много на себя берет. Лучше бы не скрывал допинговые скандалы в своей федерации и не лез туда, куда его не просят»

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7 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Iuasamotu
Речь идёт не об организаторах, которыми руково’дил Крамер, а о том, что сама Юлька-танцулька взяла этот жилет, зная, что это нарушение правил. За это FIS должен её оштрафовать, а лучше исключить, чтоб другим неповадно было.
по правилам ФИС здесь должны наказывать только организаторов.
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Iuasamotu
Ответ Фанат спорта01
а что она украла этот жилет или тренировалась без разрешения? ей сами организаторы предоставили билет и разрешение на тренировку.
Речь идёт не об организаторах, которыми руково’дил Крамер, а о том, что сама Юлька-танцулька взяла этот жилет, зная, что это нарушение правил. За это FIS должен её оштрафовать, а лучше исключить, чтоб другим неповадно было.
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Фанат спорта01
Ответ Iuasamotu
Какая ещё ссылочка может быть, если сам спортс постил признание рейс директора FIS о том, что это нарушение установленных правил. Всё хранится в архиве спортса, так что, как говорится, Велком)
а что она украла этот жилет или тренировалась без разрешения?
ей сами организаторы предоставили билет и разрешение на тренировку.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ответ Двестик Двестик
Есть ссылочка на нарушенные пункты правил?
Какая ещё ссылочка может быть, если сам спортс постил признание рейс директора FIS о том, что это нарушение установленных правил. Всё хранится в архиве спортса, так что, как говорится, Велком)
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Евгений Соболев
Юлька молодец..
Похоже уже "переговоры" с кем то ведёт..
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Двестик Двестик
Ответ Iuasamotu
Вообще-то Ступак сознательно нарушила установленные правила, скорее всего при поддержке Крамера. За такое нужно лишать нерадивую спортсменку лицензии со стороны FIS и аннулировать визу со стороны уже более вышестоящих органов.
Есть ссылочка на нарушенные пункты правил?
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+1
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Iuasamotu
Вообще-то Ступак сознательно нарушила установленные правила, скорее всего при поддержке Крамера. За такое нужно лишать нерадивую спортсменку лицензии со стороны FIS и аннулировать визу со стороны уже более вышестоящих органов.
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