Владимир Драчев: «Хочет Ступак тренироваться в Италии – пусть тренируется. Сделали визы и поехали. С командами так не получится»

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) поделился мнением о тренировках лыжницы в итальянском Тоблахе.

«Это самостоятельное решение. Тренер выбирает план по подготовке спортсмена – и по этому плану они работают. Не могу оценить, насколько это положительное или отрицательное решение.

Каждый волен действовать по своему усмотрению, по своей совести. Люди привыкли, видимо. У них есть наработанная программа, которая, возможно, вырабатывалась на протяжении нескольких лет.

При индивидуальном рассмотрении ситуации нет ничего сложного в организации тренировочного режима в Италии. Сделали визы – и поехали.

С командами так не получится. Например, в биатлоне ещё оружие провозить надо, патроны. Организовать в таком случае тренировочный процесс сложнее. Хочет она тренироваться в Италии, пусть тренируется. Бог с ней», – сказал Драчев.

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