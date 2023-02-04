Анфиса Резцова о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «Ей нужно набрать баллы, чтобы ее взяли в состав»

Теги Анфиса Резцова сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен переходы Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможном переходе своей дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

«Сложно сказать, когда мы увидим Дарью на соревнованиях. Она выступила в двух стартах: одни – по лыжам, вторые – по биатлону. Ей нужно набрать баллы, чтобы ее взяли в состав. Но в Финляндии нет конкуренции как таковой, особо нет сильных финок.

Конечно, есть желание выступать, ведь Дарья столько лет посвятила спорту. Все козыри у нее есть. Финское гражданство получила почти год назад и имеет право выступать в Финляндии», – сказала Резцова.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит

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5 комментариев

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тоторо
Ответ encaro_one
У Фисы семь пятниц на неделе. Последнее ее мнение было: 6 октября 2022 Анфиса Резцова: «Полагаю, Виролайнен не будет выступать за сборную Финляндии – она россиянка и говорила так всегда»
она еще мечтала что обе дочки на км стафу побегут)
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encaro_one
У Фисы семь пятниц на неделе.
Последнее ее мнение было: 6 октября 2022 Анфиса Резцова: «Полагаю, Виролайнен не будет выступать за сборную Финляндии – она россиянка и говорила так всегда»
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+2
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тоторо
недавно ж анфиса вопила что даша тока за россию выступать будет? или это эффект манделы?)
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khinskiy
Ответ Великий Алонсо
Она что смеётся что ли? Виролайнен пенсионерка 34 года, сильной биатлонисткой она никогда не была, там уж тем более никому не нужна 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Киннунен 38 лет и всё ещё бегает, а молодёжи у них вообще нет даже уровня КИБУ.
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Великий Алонсо
Она что смеётся что ли? Виролайнен пенсионерка 34 года, сильной биатлонисткой она никогда не была, там уж тем более никому не нужна 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+2
-2
0
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