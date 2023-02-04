Анфиса Резцова о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «Ей нужно набрать баллы, чтобы ее взяли в состав»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможном переходе своей дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
«Сложно сказать, когда мы увидим Дарью на соревнованиях. Она выступила в двух стартах: одни – по лыжам, вторые – по биатлону. Ей нужно набрать баллы, чтобы ее взяли в состав. Но в Финляндии нет конкуренции как таковой, особо нет сильных финок.
Конечно, есть желание выступать, ведь Дарья столько лет посвятила спорту. Все козыри у нее есть. Финское гражданство получила почти год назад и имеет право выступать в Финляндии», – сказала Резцова.
Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит
Последнее ее мнение было: 6 октября 2022 Анфиса Резцова: «Полагаю, Виролайнен не будет выступать за сборную Финляндии – она россиянка и говорила так всегда»