Анфиса Резцова о переходе Плицева в Северную Македонию: «Не знаю этого спортсмена. Его право уйти, куда он хочет»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала информацию о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

– Я, наверное, некомпетентна здесь, поскольку я не знаю этого спортсмена. Но единственное, что я могу здесь сказать: его право уйти, куда хочешь. Я так полагаю. Потому что в сегодняшней ситуации у нас в спорте ребята ищут, как им дальше продолжить спортивную карьеру. Ведь они посвящают свою жизнь спорту. Поэтому, думаю, он имеет право искать.

– Со спортивной точки зрения есть ли у Плицева перспективы со сборной Северной Македонии?

– Я не знаю. Я его даже не знаю. Не знаю, какая у него перспектива здесь была. Не следила за ним, не слышала раньше имени этого мальчика, – сказала Резцова.