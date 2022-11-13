Киннунен выиграла две гонки на турнире в Контиолахти, Виролайнен заняла 5-е и 10-е места

В финском Контиолахти прошел турнир по биатлону. одержала две победы, россиянка Дарья Виролайнен заняла 5-е и 10-е места.

Турнир в Контиолахти

Контиолахти, Финляндия

Спринт

Женщины

12 ноября

1. Анастасия Киннунен – 26.39,5 (2)

2. Эрика Янкя – 34,8 (2)

3. Суви Минккинен – 41,9 (2)...

10. Дарья Виролайнен – 2.35,2 (4)

13 ноября

1. Анастасия Киннунен – 24.49,0 (1)

2. Суви Минккинен – 43,1 (1)

3. Эрика Янкя – 53,9 (2)...

5. – 1.19,1 (0)

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