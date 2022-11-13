Киннунен выиграла две гонки на турнире в Контиолахти, Виролайнен заняла 5-е и 10-е места
В финском Контиолахти прошел турнир по биатлону. Анастасия Киннунен одержала две победы, россиянка Дарья Виролайнен заняла 5-е и 10-е места.
Турнир в Контиолахти
Контиолахти, Финляндия
Спринт
Женщины
12 ноября
1. Анастасия Киннунен – 26.39,5 (2)
2. Эрика Янкя – 34,8 (2)
3. Суви Минккинен – 41,9 (2)...
10. Дарья Виролайнен – 2.35,2 (4)
13 ноября
1. Анастасия Киннунен – 24.49,0 (1)
2. Суви Минккинен – 43,1 (1)
3. Эрика Янкя – 53,9 (2)...
5. Дарья Виролайнен – 1.19,1 (0)
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