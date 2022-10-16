Анатолий Хованцев: «Не могу точно сказать, будет ли Виролайнен выступать за Финляндию. Но у нее есть финское гражданство и она имеет на это полное право»
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о возможном переходе биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
«Недавно я со своей группой вернулся из Рамзау, куда мы приехали из Антхольца, где был совместный сбор с финской командой. Там была и Дарья Виролайнен.
Я не могу точно сказать, будет ли она выступать за Финляндию, но у нее есть финское гражданство и она имеет на это полное право.
Недавно была шумиха вокруг нее, начали говорить о том, что она предательница. Как она может быть предательницей, если гражданство она получила два года назад? И вспомнили про нее только сейчас, после того, как она заняла второе место на летнем чемпионате Финляндии.
Думаю, она на правильном пути», – сказал Хованцев, отметив, что после рождения ребенка Виролайнен делает втягивающую работу.
Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит
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