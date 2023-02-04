Симон Фуркад: «Мое мнение никогда не менялось, российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям»

Бывший французский биатлонист, чемпион мира Симон Фуркад считает, что российские спортсмены должны выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мое мнение никогда не менялось, российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям. Но самое важное: должна прекратиться СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)», – сказал Фуркад.

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