Симон Фуркад: «Мое мнение никогда не менялось, российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям»

Теги Симон Фуркад Олимпийская сборная России Париж-2024 Биатлон

Бывший французский биатлонист, чемпион мира Симон Фуркад считает, что российские спортсмены должны выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мое мнение никогда не менялось, российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям. Но самое важное: должна прекратиться СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)», – сказал Фуркад.

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2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Как оказалось братья Фуркады(в основном Симон) лучше относятся к России чем Бе, хот и любителей России лепили из норвежцев
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Афанасия
Спасибо, Симон. Ещё в феврале наших юниоров в США поддержал, помню Корнев в интервью рассказывал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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