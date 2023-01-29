Владимир Драчев: «Кубок Содружества – это история еще где-то на пару зим точно, а дальше как получится»

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) поделился мнением о PARI Кубке Содружества по биатлону, где соревнуются россияне и белорусы.

« взял три медали на пятом этапе Кубка Содружества? Эдуард молодец! Но сейчас нельзя понять, находится ли он в лучшей своей форме – они же только между собой бегают.

Посоревноваться с мировыми лидерами наши биатлонисты сейчас не могут. И никто не сможет сказать, какие у нас сейчас были бы результаты на международных соревнованиях — это только в очной борьбе может быть понятно.

Что касается Кубка Содружества, думаю, это история еще где‑то на пару зим точно, а там дальше как получится.

Решение правильное, хоть немножко позволяет выезжать на соревнования: одним – в Россию, другим – в Беларусь. А сколько все это продлится – это уже вопрос другой», – сказал Драчев.