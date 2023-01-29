Владимир Драчев: «Кубок Содружества – это история еще где-то на пару зим точно, а дальше как получится»

Теги сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Владимир Драчев сборная Беларуси Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о PARI Кубке Содружества по биатлону, где соревнуются россияне и белорусы.

«Латыпов взял три медали на пятом этапе Кубка Содружества? Эдуард молодец! Но сейчас нельзя понять, находится ли он в лучшей своей форме – они же только между собой бегают.

Посоревноваться с мировыми лидерами наши биатлонисты сейчас не могут. И никто не сможет сказать, какие у нас сейчас были бы результаты на международных соревнованиях — это только в очной борьбе может быть понятно.

Что касается Кубка Содружества, думаю, это история еще где‑то на пару зим точно, а там дальше как получится.

Решение правильное, хоть немножко позволяет выезжать на соревнования: одним – в Россию, другим – в Беларусь. А сколько все это продлится – это уже вопрос другой», – сказал Драчев.

12 комментариев

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Дмитрий Никишин
Если ibu такая гнилая организация, то зачем возвращаться? Кубок содружества очень неплох и должен получить свое продолжение на следующие годы
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притвиц
Ответ Погладь быка
Насчет россиян очень не уверен. Впрочем и там опять будут статистами на фоне Динары и Анны.
Запомни дружище, лучше быть, чем казаться, тем более,что и Солы пока нет, да и Динара через гонку бежит по нормальному. а расслабляться нельзя, даже в отсутствии полноценной конкуренции.
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La Gushka
Реально мыслит мужик! Ну, раза в два ошибается, но угадать трудно.
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Погладь быка
Ответ притвиц
Ты опять хороняка толкаешь свои бредовые мысли, иди лучше белорусские законы о гос.флаге и гимне учи , а россияне скоро вместе белорусами на КМ мира попадут, не может бан продолжаться вечно.
Насчет россиян очень не уверен. Впрочем и там опять будут статистами на фоне Динары и Анны.
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притвиц
Ответ Погладь быка
Будем надеяться, что беларусов в следующем сезоне вернут на КМ. Динара и Антон будут выступать лучше, когда будут мотивированны соревнованиями с лучшими в мире (что мы и видели на КМ до остранения). Беларуской молодежи надо набираться опыта на КМ. Да и не сидеть же беларусам каждый раз полсезона без соревнований и соревновательной практики лишь потому что россияне боятся, что беларусы все выиграют и допускают беларусов на КР на птичьих правах. И то всякие там касперовичи скрипят и ставят палки в колеса.
Ты опять хороняка толкаешь свои бредовые мысли, иди лучше белорусские законы о гос.флаге и гимне учи , а россияне скоро вместе белорусами на КМ мира попадут, не может бан продолжаться вечно.
+3
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Голос Губерниева
Как это ни странно, весьма адекватная оценка ситуации.
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Лжетрофеич
"Бессмертных нет", продолжил, в уме, Драчев и скрестил пальцы.
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Погладь быка
Будем надеяться, что беларусов в следующем сезоне вернут на КМ. Динара и Антон будут выступать лучше, когда будут мотивированны соревнованиями с лучшими в мире (что мы и видели на КМ до остранения). Беларуской молодежи надо набираться опыта на КМ. Да и не сидеть же беларусам каждый раз полсезона без соревнований и соревновательной практики лишь потому что россияне боятся, что беларусы все выиграют и допускают беларусов на КР на птичьих правах. И то всякие там касперовичи скрипят и ставят палки в колеса.
+1
-9
-8
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Анатолий К
Ответ Геннадий Туник
Скоро всё получится.Ходят слухи,что НАТО через несколько месяцев танки подвезёт.
Придется их топить, и Булаву уже настраивать. Баловаться лёгким оружием может надоесть.
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maripous
В 24 году у всех выборы. Должны закончить.
+5
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Геннадий Туник
Скоро всё получится.Ходят слухи,что НАТО через несколько месяцев танки подвезёт.
+5
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Hardy
Оптимист, а будет ли следующая зима?
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