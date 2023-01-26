Эдуард Латыпов: «По внутренним ощущениям, могу бороться на Кубке мира. У меня были бы неплохие результаты там сейчас»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал итоги победного спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

– Какие впечатления от гонки?

– Все достаточно хорошо. Гонка сложилась правильно. Стоя я немного поторопился с первым выстрелом, а дальше отработал хорошо, получилось закрыть мишени. Сегодня достаточно плотная борьба была. Работал до конца в сложных погодных условиях, пошел снег, и трасса разбивалась уже.

Для сегодняшнего дня отличный результат, работаем дальше. Впереди еще две гонки, нужно показывать такой же стабильный результат.

– Насколько обрадовала сегодня победа и придала сил для дальнейшей борьбы за Кубок Содружества?

– В любом случае победа всегда радует, приятно показывать высокий результат как для самого себя, так и для всей страны, семьи, болельщиков. Конечно, это стимул в дальнейшей борьбе. У нас еще осталось не так много гонок.

– Вчера Каминский сказал, что сейчас ты боролся бы за медали на этапах Кубка мира. Согласен?

– Частично согласен. Но мы в любом случае в неведении сейчас, потому что мы не знаем, как бегут иностранные соперники. Единственное – можем посмотреть по телетрансляции, как они бегут. Сравнить ощущения не можем.

А по внутренним ощущениям, конечно, могу бороться. У меня были бы неплохие результаты и на Кубке мира сейчас, – сказал Латыпов.

❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Серохвостов – 2-й, Смольский – 3-й