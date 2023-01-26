Эдуард Латыпов: «По внутренним ощущениям, могу бороться на Кубке мира. У меня были бы неплохие результаты там сейчас»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал итоги победного спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

– Какие впечатления от гонки?

– Все достаточно хорошо. Гонка сложилась правильно. Стоя я немного поторопился с первым выстрелом, а дальше отработал хорошо, получилось закрыть мишени. Сегодня достаточно плотная борьба была. Работал до конца в сложных погодных условиях, пошел снег, и трасса разбивалась уже.

Для сегодняшнего дня отличный результат, работаем дальше. Впереди еще две гонки, нужно показывать такой же стабильный результат.

– Насколько обрадовала сегодня победа и придала сил для дальнейшей борьбы за Кубок Содружества?

– В любом случае победа всегда радует, приятно показывать высокий результат как для самого себя, так и для всей страны, семьи, болельщиков. Конечно, это стимул в дальнейшей борьбе. У нас еще осталось не так много гонок.

– Вчера Каминский сказал, что сейчас ты боролся бы за медали на этапах Кубка мира. Согласен?

– Частично согласен. Но мы в любом случае в неведении сейчас, потому что мы не знаем, как бегут иностранные соперники. Единственное – можем посмотреть по телетрансляции, как они бегут. Сравнить ощущения не можем.

А по внутренним ощущениям, конечно, могу бороться. У меня были бы неплохие результаты и на Кубке мира сейчас, – сказал Латыпов.

❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Серохвостов – 2-й, Смольский – 3-й

21 комментарий

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EdAnt
Ответ volga_olga
Он весь сезон повторяет одно и то же, хотя уже и побеждал, и показывал классные скорости.
Так он не без причины это повторяет. Болезни захлестнули его, начиная с межсезонья. Он чувствует разницу в том, что было и в том, что есть. Для такого состояния он выступает хорошо, да. Но он-то рассчитывал на другое. И в планах на сезон было другое. Ногами он может привозить гораздо больше остальным. И чувствуя это несоответствие ожиданий реалиям, понимает, что на КМ ему бы пришлось не просто.
Может быть, на фоне остальных комментариев других наших спортсменов это и кажется депрессивным, но такой анализ происходящего мне лично больше по душе, нежели пустые бравурные речи.
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Liar85
Ты сначала патроны найди,мечтатель!😀😀😀
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Афанасия
Ответ udod
нет, он вас ублажать должен рассказами, как всех сделал бы на мире, ещё чего изволите, утомлённая вы наша?
Почему две крайности-то? Либо «сделать всех на мире», либо «на КМ нам ничего не светит, были бы в конце». Просто Серохвостов прибедняется. Никто и не говорит, что он Бё бы порвал, но то, что достойно смотрелся бы- это факт.
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Хмурая осень
Ответ fewral
Это с его то промахами? Сегодня только норм стрельнул и выиграл.
И с его то скорострельностью и с психологией вряд ли бы в десятку попал.
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Погладь быка
Эдик, боролся бы ты сейчас на КМ со стрельбой стоя последними выстрелами.
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Погладь быка
Ох, Йося, сейчас поржал.
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fewral
Ответ volga_olga
Однако за сезон это уже третья, кажется, победа Латыпова. И скорость у него стабильно или лучшая, или близко к тому.
Про скорость нет речи, речь о стрельбе. Ну, в 6ке был бы, пржалуй, три раза.)
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udod
Ответ Афанасия
Если честно, уже утомил. Постоянно принижает и себя (и Эда заодно), что они и двигаются хуже, и не конкуренты были бы на мире.
нет, он вас ублажать должен рассказами, как всех сделал бы на мире, ещё чего изволите, утомлённая вы наша?
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JL JL
Очередное безликое вью от Латыпова: ,,плотная борьба, работаем дальше, стимул, могу бороться, неплохие результаты...’’
То ли дело Бабиков или Серохвостов.
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Афанасия
Ответ volga_olga
Возможно. Такая форма хитрости.
Если честно, уже утомил. Постоянно принижает и себя (и Эда заодно), что они и двигаются хуже, и не конкуренты были бы на мире.
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Биатлонная зима
Ответ Афанасия
Вы Кентена в этом году видели?
Пару гонок, но это ничего неизменяем по отношению к Эду
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Афанасия
Ответ Биатлонная зима
Вряд ли бы Эд смог победить рыжего или Кентена
Вы Кентена в этом году видели?
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volga_olga
Ответ Афанасия
Даниил просто из категории людей, которые любят прибеднятся) такие ещё со школы говорят: « ой я вообще не готов, ничего не учил», а потом лучше всех контрольную пишут. Он и в прошлом сезоне постоянно говорил, что ему тяжело. И в этом продолжает, хотя они с Латыповым стабильно два топа по скорости в нашем биатлоне
Возможно. Такая форма хитрости.
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Афанасия
Ответ volga_olga
Он весь сезон повторяет одно и то же, хотя уже и побеждал, и показывал классные скорости.
Даниил просто из категории людей, которые любят прибеднятся) такие ещё со школы говорят: « ой я вообще не готов, ничего не учил», а потом лучше всех контрольную пишут. Он и в прошлом сезоне постоянно говорил, что ему тяжело. И в этом продолжает, хотя они с Латыповым стабильно два топа по скорости в нашем биатлоне
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volga_olga
Ответ fewral
Это с его то промахами? Сегодня только норм стрельнул и выиграл.
Однако за сезон это уже третья, кажется, победа Латыпова. И скорость у него стабильно или лучшая, или близко к тому.
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volga_olga
Ответ EdAnt
Да вроде Серохвостов и не ныл. Просто трезво рассуждает. Объективно сейчас он тяжелее себя же прошлогоднего. А значит и рвать на себе рубаху и кричать, что он всех бы порвал на КМ, смысла нет.
Он весь сезон повторяет одно и то же, хотя уже и побеждал, и показывал классные скорости.
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fewral
Это с его то промахами? Сегодня только норм стрельнул и выиграл.
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EdAnt
Ответ volga_olga
Ну наконец адекватный взгляд на вещи, а не нытье Серохвостова.
Да вроде Серохвостов и не ныл. Просто трезво рассуждает. Объективно сейчас он тяжелее себя же прошлогоднего. А значит и рвать на себе рубаху и кричать, что он всех бы порвал на КМ, смысла нет.
+10
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Биатлонная зима
Вряд ли бы Эд смог победить рыжего или Кентена
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Ксения Бьорндален
Эдуард Латыпов: «По внутренним ощущениям, рвал бы Йоханесса, как Тузик грелку»
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volga_olga
Ну наконец адекватный взгляд на вещи, а не нытье Серохвостова.
+9
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