Юрий Каминский: «Изготовка Латыпова оставляет желать лучшего. Ходом все в порядке»

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Латыпов одержал победу с тремя промахами.

«Больше радости или досады? И то, и другое, наверное. Все-таки ошибки надо исправлять.

Ходом все в порядке. Может, добавка в ходе не позволяет уверенно себя чувствовать в стрельбе, слишком быстро подходит. Но изготовка оставляет желать лучшего.

Надо основную работу по исправлению недостатков делать в подготовительном сезоне. Мы уже закладываем, что больше будем проводить в начале сезона стрелковой работы», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».