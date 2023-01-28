Юрий Каминский: «Изготовка Латыпова оставляет желать лучшего. Ходом все в порядке»
Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.
Латыпов одержал победу с тремя промахами.
«Больше радости или досады? И то, и другое, наверное. Все-таки ошибки надо исправлять.
Ходом все в порядке. Может, добавка в ходе не позволяет уверенно себя чувствовать в стрельбе, слишком быстро подходит. Но изготовка оставляет желать лучшего.
Надо основную работу по исправлению недостатков делать в подготовительном сезоне. Мы уже закладываем, что больше будем проводить в начале сезона стрелковой работы», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
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