Юрий Каминский: «Изготовка Латыпова оставляет желать лучшего. Ходом все в порядке»

Теги сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Латыпов одержал победу с тремя промахами.

«Больше радости или досады? И то, и другое, наверное. Все-таки ошибки надо исправлять.

Ходом все в порядке. Может, добавка в ходе не позволяет уверенно себя чувствовать в стрельбе, слишком быстро подходит. Но изготовка оставляет желать лучшего.

Надо основную работу по исправлению недостатков делать в подготовительном сезоне. Мы уже закладываем, что больше будем проводить в начале сезона стрелковой работы», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ». 

1 комментарий

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re#mn
что то не вяжется, Максимов говорит -изготовка идеальная, замордуют специалисты, совсем разучится стрелять
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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