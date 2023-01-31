Виктор Майгуров: «Совместными усилиями мы смогли создать лыжи, которые способны конкурировать с зарубежными марками. Хотим обеспечить потребности всех уровней»

Президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о поставках лыжного инвентаря в регионы.

«Союз биатлонистов России заключил соглашение с компанией PROTEAM. Мы приобретаем 550 комплектов лыж, палок и креплений, которые направятся в 55 региональных федераций по биатлону, по всей стране от Омска до Камчатки, по 10 комплектов в каждую федерацию. Здесь очень важна обратная связь.

Лично я прошел уже более 100 километров на этих лыжах: участвовал в соревнованиях в Минске, в выходные катался в Лужниках, в субботу прошел марафон, 50 км за один день.

Совместными усилиями мы смогли создать лыжи, которые способны конкурировать с зарубежными марками. Хотим обеспечить потребности всех уровней: как для профессиональных с команд сборной России, так и для детско-юношеских школ и любителей лыжного спорта.

Уже сейчас мы разработали 3 серии лыж. Цель проекта масштабна. Мы хотели создать идеальный профессиональный продукт, которому мы сейчас уделяем непрерывное внимание, тестируем доработки и постоянно совершенствуем», – сказал Майгуров.

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