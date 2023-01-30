Губерниев о российском биатлоне: «Мы будем регрессировать в период санкций. Это касается и стрельбы, и лыжного хода, и инвентаря»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о влиянии санкций на российский биатлон.
«Мы все равно будем регрессировать в период санкций, это неизбежно. Нам нужно просто замедлить этот процесс максимально.
Это касается и стрельбы, и лыжного хода, и инвентаря. Нам ничего не продают зарубежные фирмы. Сложности колоссальные, но опускать руки нельзя, и нужно продолжать работать», – сказал Губерниев.
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