Губерниев о российском биатлоне: «Мы будем регрессировать в период санкций. Это касается и стрельбы, и лыжного хода, и инвентаря»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о влиянии санкций на российский биатлон.

«Мы все равно будем регрессировать в период санкций, это неизбежно. Нам нужно просто замедлить этот процесс максимально.

Это касается и стрельбы, и лыжного хода, и инвентаря. Нам ничего не продают зарубежные фирмы. Сложности колоссальные, но опускать руки нельзя, и нужно продолжать работать», – сказал Губерниев.

Глава СБР об импортозамещении: «Самый острый вопрос – патроны. Сейчас много месяцев поставок нет»

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17 комментариев

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nagual
Анекдот!!! Прогреесирующая сборная женская по биатлону)))Если спортсменам платить и они будут бегать у нас какая имразница.От того что ты ЧМ ЧЕ или Победитель КР но с деньгами то профику нет проблем.А выступать без флага и страны это западло .И не надо тут про возможность Желающие меняют страну ,надевает форму с крестом и бегайте без помощи страны
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Ekkart
Смотрел масстарты в воскресенье. Ну в принципе не так уж плохо. Только выдайте спортсменам разную форму. А то будто чемпионат какого-то интерната.
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Павел Светлов
Ответ volga_olga
Да конечно, так ведь все в лаптях и ходим, в шалашах живем.
на 90% в западном и китайском ходим
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Доминик
Можно подумать, мы раньше только и делали, что прогрессировали. После допингового залета АЮЯ в 2009-м идет стабильный регресс во всем. Теперь-то ясно, за счет чего наши побеждали в 90-00 годах. Болтушка Резцова не даст соврать.
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volga_olga
Ответ Павел Светлов
Не получили бы. Госпредприятие -- будут только воровать бюджет. Частное предприятие -- задушат и отожмут как только начнет выходить на самоокупаемость, а дальше опять разворуют. Как говорил Жириновский "Что смеетесь? Это Россия!"
Да конечно, так ведь все в лаптях и ходим, в шалашах живем.
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Павел Светлов
Ответ volga_olga
Об этом надо было 10-15 лет назад начинать думать, дело не одного дня. Постепенно получили бы продукцию высокого уровня.
Не получили бы. Госпредприятие -- будут только воровать бюджет. Частное предприятие -- задушат и отожмут как только начнет выходить на самоокупаемость, а дальше опять разворуют. Как говорил Жириновский "Что смеетесь? Это Россия!"
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Messer Madser
😭😭😭😭
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Messer Madser
А почему ничего не продают? Что случилось?
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Павел Светлов
Ответ Ксения Бьорндален
А как же "Санкции нам только на пользу" ?
Они еще не определились с этим -- на пользу или нет, поэтому разброд и шатание мнений. Как и положено в либеральном обществе ДО объявления официальной линии партии:))
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Ксения Бьорндален
А как же "Санкции нам только на пользу" ?
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justbored
Димульке ли не знать всё о регрессе. Тут залез в телеграм, а он там про свою сексуальную жизнь, с цитатами из лирики музколлектива Kiss - lick it up и прочее. Not for the squeamish.
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Alexander2022
Ответ притвиц
Про патроны и инвентарь это просто от нежелания заниматься этой проблемой, никогда не поверю, что страна с огромным военно-промышленным потенциалом не может сделать патроны для биатлона , это должно быть заботой минспорта и вопрос однозначно решится, с инвентарем может не так просто, но тоже решаемо, просто не надо ныть и причитать ,как это делает популяризатор биатлона.
Должно, решится, потенциал. А воз и ныне там
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volga_olga
Ответ притвиц
Про патроны и инвентарь это просто от нежелания заниматься этой проблемой, никогда не поверю, что страна с огромным военно-промышленным потенциалом не может сделать патроны для биатлона , это должно быть заботой минспорта и вопрос однозначно решится, с инвентарем может не так просто, но тоже решаемо, просто не надо ныть и причитать ,как это делает популяризатор биатлона.
Об этом надо было 10-15 лет назад начинать думать, дело не одного дня. Постепенно получили бы продукцию высокого уровня.
+8
-2
+6
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притвиц
Про патроны и инвентарь это просто от нежелания заниматься этой проблемой, никогда не поверю, что страна с огромным военно-промышленным потенциалом не может сделать патроны для биатлона , это должно быть заботой минспорта и вопрос однозначно решится, с инвентарем может не так просто, но тоже решаемо, просто не надо ныть и причитать ,как это делает популяризатор биатлона.
+12
-4
+8
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штрафной круг
вот помело то. лишь бы молоть.
+6
-2
+4
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тоторо
ьак недавно же фишеры новые достали,не?
+6
-2
+4
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volga_olga
Ну лично вы вообще все время регрессируете.
+13
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+12
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