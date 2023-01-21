Ростовцев о конфликте с Губерниевым: «Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона. Надо смотреть и идти в будущее»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Биатлон

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.

Ранее Губерниев выступил против назначения Ростовцева главным тренером сборной. Сейчас специалист занимает должность вице-президента Союз биатлонистов России (СБР) по спорту – с функционалом главного тренера.

– Дмитрий Губерниев очень много и ярко высказывался по поводу вашего назначения. Как вы на это реагируете?

– Вообще никак, я спокоен.

– Работе в сборной это не мешает?

– Абсолютно не мешает.

– Конфликт, который был, уже разрешен? Или то, что сейчас происходит, это его продолжение?

– Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона, поэтому смотреть надо в будущее и идти в будущее. Все, – сказал Ростовцев.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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12 комментариев

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ssuominen
Барнашов-стайл... Барнашова вон из биатлона.
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papadok
Ответ Konstantin Riga
Вы что, даже про динозавров не в курсе? https://www.sportsdaily.ru/news/rostovtsev-rossiyskaya-trenerskaya-elita-dinozavryi-zhivuschie-staryimi-ideyami-158100 Стучал - на Захарова. Ну, то есть - сам Захаров так это расценил. И полез на Павла с кулаками, в отличие от Губерниева. Пихлеру пришлось их разнимать.
Хорошая у Вас память. Интересные моменты. Десять лет назад по другому все смотрелось, а насчёт динозавров он, скорее всего, прав. Да и со слепцовской винтовкой история интересная.
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Любовь Гончарова
Ответ gonzo78
Кто нибудь скажите ему, что нынешней власти в России не нужно любое развитие. Только деградация всего и обнищание. Нищими проще управлять.
А вы еще не поняли , что любой функционер в России выучил и поет единственную песню , ставшую гимном страны : что бы не происходило , рушилось , разваливалось - у них " все хорошо " , и " а нам все равно " ...
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Регион-36
Ответ papadok
При всем уважении, почему на руководящую роль в биатлоне так настойчиво пытаются пролоббировать человека, который последние восемь лет подвизался на каких-то странных административных и параадминистративных должностях, причём ни на одной из них долго не продержался?
А кто против то, так настойчиво, человек что к биатлону, да и спорту, ноль отношения имеет, чье дело комментировать что вижу, то пою. Ну пытался развлекать иногда, в тарелку к спортсменам лез, или медали вырывал и пытался в свой гнилой рот запихать, на зуб попробовать ? тьфу ) После видео с Трифановым, которого якобы толкнул в узком коридоре Ростовцев и нанес чуть не смертельную травму и воплей Димы Г.. отвращение к ним полное.
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Dinamik1
Для губера скандал это пиар до биатлона ему фиолетово.
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Konstantin Riga
Ответ papadok
Что за динозавры? И на кого он стучал?
Вы что, даже про динозавров не в курсе?

https://www.sportsdaily.ru/news/rostovtsev-rossiyskaya-trenerskaya-elita-dinozavryi-zhivuschie-staryimi-ideyami-158100

Стучал - на Захарова. Ну, то есть - сам Захаров так это расценил. И полез на Павла с кулаками, в отличие от Губерниева. Пихлеру пришлось их разнимать.
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papadok
Ответ Konstantin Riga
Ох, припомнят вам, Павел, припомнят ещё и динозавров, и стукачество, и братание с Пихлером...
Что за динозавры? И на кого он стучал?
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Konstantin Riga
Ответ papadok
При всем уважении, почему на руководящую роль в биатлоне так настойчиво пытаются пролоббировать человека, который последние восемь лет подвизался на каких-то странных административных и параадминистративных должностях, причём ни на одной из них долго не продержался?
А кто пытается-то? Только Майгуров, по-моему. А он - понятно, почему: хочет работать в связке со своим старым "боевым товарищем". Точно так же и Тихонов в своё время продвигал Аликина и Барнашова.
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gonzo78
Кто нибудь скажите ему, что нынешней власти в России не нужно любое развитие. Только деградация всего и обнищание. Нищими проще управлять.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Riga
Ох, припомнят вам, Павел, припомнят ещё и динозавров, и стукачество, и братание с Пихлером...
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
При всем уважении, почему на руководящую роль в биатлоне так настойчиво пытаются пролоббировать человека, который последние восемь лет подвизался на каких-то странных административных и параадминистративных должностях, причём ни на одной из них долго не продержался?
+1
-2
-1
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Гуго Капет
Ростовцев - мужик. Губерниев - нет. Вот и все.
+16
-1
+15
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