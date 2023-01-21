Ростовцев о конфликте с Губерниевым: «Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона. Надо смотреть и идти в будущее»
Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.
Ранее Губерниев выступил против назначения Ростовцева главным тренером сборной. Сейчас специалист занимает должность вице-президента Союз биатлонистов России (СБР) по спорту – с функционалом главного тренера.
– Дмитрий Губерниев очень много и ярко высказывался по поводу вашего назначения. Как вы на это реагируете?
– Вообще никак, я спокоен.
– Работе в сборной это не мешает?
– Абсолютно не мешает.
– Конфликт, который был, уже разрешен? Или то, что сейчас происходит, это его продолжение?
– Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона, поэтому смотреть надо в будущее и идти в будущее. Все, – сказал Ростовцев.
Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя
Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»
https://www.sportsdaily.ru/news/rostovtsev-rossiyskaya-trenerskaya-elita-dinozavryi-zhivuschie-staryimi-ideyami-158100
Стучал - на Захарова. Ну, то есть - сам Захаров так это расценил. И полез на Павла с кулаками, в отличие от Губерниева. Пихлеру пришлось их разнимать.