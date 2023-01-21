Ростовцев о конфликте с Губерниевым: «Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона. Надо смотреть и идти в будущее»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.

Ранее Губерниев выступил против назначения Ростовцева главным тренером сборной. Сейчас специалист занимает должность вице-президента Союз биатлонистов России (СБР) по спорту – с функционалом главного тренера.

– Дмитрий Губерниев очень много и ярко высказывался по поводу вашего назначения. Как вы на это реагируете?

– Вообще никак, я спокоен.

– Работе в сборной это не мешает?

– Абсолютно не мешает.

– Конфликт, который был, уже разрешен? Или то, что сейчас происходит, это его продолжение?

– Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона, поэтому смотреть надо в будущее и идти в будущее. Все, – сказал Ростовцев.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

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