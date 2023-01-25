Глава СБР об импортозамещении: «Самый острый вопрос – патроны. Сейчас много месяцев поставок нет»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Министерство спорта России Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБРВиктор Майгуров высказался о проблемах импортозамещения в биатлоне.

«Что касается текстиля, то мы справляемся с экипировкой. В том числе на условиях параллельного импорта.

Что касается лыж, то все фирмы, обеспечивавшие наших спортсменов, официально ушли из РФ. И если СБР как‑то обеспечивает команды, то наши региональные федерации сталкиваются с трудностями.

Но и это не самый острый вопрос. Самый острый – это патроны. Мы были в 80% зависимости от иностранных поставщиков. И сейчас много месяцев поставок нет. Наши производители в низком качестве увеличили себестоимость в два раза.

У нас один завод выпускает качественные патроны. Но их возможности – 1 миллион в год, а наши потребности – 15 миллионов. Денег на модернизацию производства они найти не могут.

Мы навели справки по импорту. Это обойдется в 20 млн евро, это большие деньги, и вряд ли эту историю кто‑то потянет.

Что касается оружия, то мы столкнулись с этой проблемой недавно. Сейчас внесли изменения в сертификацию оружия. У нас и в пулевой стрельбе все оружие – это индивидуальное производство. С данным законодательством в области сертификации оружия наш спорт теперь можно закрывать.

Мы подготовили письмо в Минспорт, чтобы провести совместную встречу с Росгвардией, чтобы этот вопрос скорее решить. Нам нужна государственная поддержка, чтобы наши проблемы решить», – сказал Майгуров.

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65 комментариев

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тоторо
Ответ Ковид 07.10.52
Проведите тендер на гвозди и вам привезут из Китая под нашим брендом...
да хоть из монголии, главное чтоб подошли под винтовки
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Ковид 07.10.52
Ответ тоторо
меня вот вопрос какой интересует . понятно для сборной они лапуа закупали, а для регионов какие патроны? наверняка олимп или нще что похуже. уверена производство патронов для биатлона в россии есть. проведите тендер в конце концов и сразу найдется производитель
Проведите тендер на гвозди и вам привезут из Китая под нашим брендом...
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Curiouscat
Ну значит меньше будет проф спортсменов, раз патронов нет. Что поделать. Могут перейти в лыжников или поискать себя в другой сфере. Никто сейчас пулевой завод для спорта модернизировать не будет. Тут другие пульки важнее. Которых тоже не хватает.
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Viks
Нам нужна государственная поддержка, чтобы наши проблемы решить», – сказал Майгуров - главарь общественной организации, которая НЕ государство.
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Viks
Денег на модернизацию производства они найти не могут." --- То есть кредит в банке на заведомо прибыльное дело не?
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Liver73
Ответ Darshan
Ясно же что в приоритете другие патроны. И спортсмены очень не хотят туда где их используют. Просят брони.
Но!Патриоты.
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Ковид 07.10.52
Ответ Алар
Докатились, в России нет патронов?! Это П!!!
А вы думали. что . если гвозди не можем делать, то патроны умеем...Не удивлюсь. что и для армии скоро окажется их нет, как с обмундированием ...
+1
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+1
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DekiB
Ответ Осоавиахим
А ты один из тех, видимо, кто считает, что колбаса на деревьях растет, причем сразу стандартного размера.
Ы?
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Ковид 07.10.52
Ответ Proline
Зачем патроны, когда можно зарезать мишень ножом?
Рогатками могу обеспечить и камнями, вложений не надо...
+1
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Ковид 07.10.52
Все пропало...Лелик, все пропало...
+1
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+1
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тоторо
Ответ DekiB
Ну самый дешевый импорт был, в рознице по крайней мере, Sellier Belot Club по 12 рублей и SK в жестяной банке. SK из банки не пробовал, не знаю. Клаб летел неплохо, лучше, чем КСПЗ Стандарт, но далеко не так как БИ и SK Rifle Match например. Может они что-то такое закупали? Так Клаб сейчас тоже стоит 26 рублей - КСПЗ дешевле будет )) В общем, не знаю, чего им не хватает, я Стандартом в переверыши с кругами как раз 4 см нв 50-75 метрах стабильно процентов 80 попадаю )
да короче прсто наскуливает витя чтоб деньги ему выделили побольше походу
+1
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+1
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Осоавиахим
Ответ DekiB
Ты, в свою очередь - все что надо знать о не разбирающихся ни в чем носителях ценных мнений из интернетов )))
А ты один из тех, видимо, кто считает, что колбаса на деревьях растет, причем сразу стандартного размера.
+2
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+2
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DekiB
Ответ тоторо
я про патроны для школ и регионов имела в виду "похуже олимпа", а не лапуа) я знаю что олимп ничем лапуа не уступает. ну спасибо что успокоили что для школ и регионов патроны есть по 17р) а вы работаете в этой сфере?
Ну самый дешевый импорт был, в рознице по крайней мере, Sellier Belot Club по 12 рублей и SK в жестяной банке. SK из банки не пробовал, не знаю. Клаб летел неплохо, лучше, чем КСПЗ Стандарт, но далеко не так как БИ и SK Rifle Match например. Может они что-то такое закупали? Так Клаб сейчас тоже стоит 26 рублей - КСПЗ дешевле будет )) В общем, не знаю, чего им не хватает, я Стандартом в переверыши с кругами как раз 4 см нв 50-75 метрах стабильно процентов 80 попадаю )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Proline
Зачем патроны, когда можно зарезать мишень ножом?
+2
0
+2
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тоторо
Ответ DekiB
Непонятно, а чем не устраивает валовая продукция КСПЗ? В круг 45 мм на 50 метрах даже "Стандарт" укладывается.
это вы напишите журналисту какому нибудь в личку, пусть расследование проведет
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тоторо
Ответ RomvB
Любое публичное выступление верхушки СБР завсегда сводится к одному - дайте нам ещё распилить госбабла ... )
да да читается между строк)
0
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0
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тоторо
Ответ DekiB
В смысле "похуже"? )) Вряд ли Олимп-БИ будет похуже Лапуа. Кстати, стоит он сейчас также, как Лапуа до февраля. Производителей ровно 2 -завод КСПЗ и цех при ЦНИИТочМаш, который делает Олимпы. Какое-то время весной реально не было ничего, а сейчас КСПЗ-шной продукции полно - вся линейка в наличии. И Олимп-БИ тоже продают. Но для тренировок регионам, я думаю, Стандарта по 17 рублей хватит за глаза.
я про патроны для школ и регионов имела в виду "похуже олимпа", а не лапуа) я знаю что олимп ничем лапуа не уступает.
ну спасибо что успокоили что для школ и регионов патроны есть по 17р) а вы работаете в этой сфере?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RomvB
Любое публичное выступление верхушки СБР завсегда сводится к одному - дайте нам ещё распилить госбабла ... )
+4
0
+4
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DekiB
Ответ тоторо
меня вот вопрос какой интересует . понятно для сборной они лапуа закупали, а для регионов какие патроны? наверняка олимп или нще что похуже. уверена производство патронов для биатлона в россии есть. проведите тендер в конце концов и сразу найдется производитель
В смысле "похуже"? )) Вряд ли Олимп-БИ будет похуже Лапуа. Кстати, стоит он сейчас также, как Лапуа до февраля. Производителей ровно 2 -завод КСПЗ и цех при ЦНИИТочМаш, который делает Олимпы. Какое-то время весной реально не было ничего, а сейчас КСПЗ-шной продукции полно - вся линейка в наличии. И Олимп-БИ тоже продают. Но для тренировок регионам, я думаю, Стандарта по 17 рублей хватит за глаза.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алар
Докатились, в России нет патронов?! Это П!!!
+2
0
+2
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DekiB
Ответ Savarona25
Все что надо знать о небывалых достижениях в области импортозамещения. О которых беспрерывно рассказывают по ТВ. Особенно примечательна фраза о низком качестве в сочетании с дорогим производством.
Ты, в свою очередь - все что надо знать о не разбирающихся ни в чем носителях ценных мнений из интернетов )))
0
-7
-7
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burefan
А я думал на биатлон нужны снаряды, а не пули
0
0
0
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DekiB
Непонятно, а чем не устраивает валовая продукция КСПЗ? В круг 45 мм на 50 метрах даже "Стандарт" укладывается.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ DekiB
Это тот самый "один завод" с качественными патронами. Олимп-БИ - куча на уровне лучших мировых образцов. Но по факту это не завод, а мини-цех при заводе. И патроны есть в свободной продаже, говорят, когда их биатлонистам не хватает, они из продажи пропадают сразу же.
меня вот вопрос какой интересует . понятно для сборной они лапуа закупали, а для регионов какие патроны? наверняка олимп или нще что похуже. уверена производство патронов для биатлона в россии есть. проведите тендер в конце концов и сразу найдется производитель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DekiB
Совет комментаторам изучать матчасть прежде чем высказывать свое сверхценное мнение. Хотя, о чем это я
0
-2
-2
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