Глава СБР об импортозамещении: «Самый острый вопрос – патроны. Сейчас много месяцев поставок нет»

Глава Союза биатлонистов России ( ) высказался о проблемах импортозамещения в биатлоне.

«Что касается текстиля, то мы справляемся с экипировкой. В том числе на условиях параллельного импорта.

Что касается лыж, то все фирмы, обеспечивавшие наших спортсменов, официально ушли из РФ. И если СБР как‑то обеспечивает команды, то наши региональные федерации сталкиваются с трудностями.

Но и это не самый острый вопрос. Самый острый – это патроны. Мы были в 80% зависимости от иностранных поставщиков. И сейчас много месяцев поставок нет. Наши производители в низком качестве увеличили себестоимость в два раза.

У нас один завод выпускает качественные патроны. Но их возможности – 1 миллион в год, а наши потребности – 15 миллионов. Денег на модернизацию производства они найти не могут.

Мы навели справки по импорту. Это обойдется в 20 млн евро, это большие деньги, и вряд ли эту историю кто‑то потянет.

Что касается оружия, то мы столкнулись с этой проблемой недавно. Сейчас внесли изменения в сертификацию оружия. У нас и в пулевой стрельбе все оружие – это индивидуальное производство. С данным законодательством в области сертификации оружия наш спорт теперь можно закрывать.

Мы подготовили письмо в Минспорт, чтобы провести совместную встречу с Росгвардией, чтобы этот вопрос скорее решить. Нам нужна государственная поддержка, чтобы наши проблемы решить», – сказал Майгуров.