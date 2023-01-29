Александр Поварницын: «Буду рад, если нас допустят даже в нейтральном статусе. Мы будем ассоциироваться со своей страной»
Биатлонист Александр Поварницын высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Как сторонник позитивного мышления скажу так, что в любом случае буду рад, если даже нас допустят в нейтральном статусе, потому что так или иначе мы будем ассоциироваться и представлять свою страну.
Тем более, что опыт у нас уже есть. Не первый год такое. Это не станет проблемой. Я всегда говорил себе, что иду к определенной цели. Я хочу ее достичь.
Я чувствую, что добился прогресса в этом сезоне. Это касается и ментальной стороны, и физической. Все свободное время я посвящаю разным упражнениям. Нет такого, что я провел тренировку и закончил. Включаю дополнительные упражнения.
У нас в спорте много за счет чего можно добавить. Это касается таких качеств, как гибкость и подвижность суставов, к примеру. Я работаю над этим», – сказал Поварницын.
Потому что позже им придётся гасить томшиных, сливко и поварициных, которых будет уже десятки.
То, что было раньше и то, что сейчас-две большие разницы. Хотя и в прошлый раз не надо было соглашаться на белую тряпку.
Сами взрастили предателей в национальных сборнах.
Именно поэтому вас и не допустят.
Теперь становится понятным, что если наших спортсменов там не будет, то не потому, что они не хотят и поддерживают убийства в виде сво, а потому, что наши власти заблокируют им это участие с помощью шантажа и репрессий.