Александр Поварницын: «Буду рад, если нас допустят даже в нейтральном статусе. Мы будем ассоциироваться со своей страной»

Теги сборная России Александр Поварницын Р-Спорт Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Как сторонник позитивного мышления скажу так, что в любом случае буду рад, если даже нас допустят в нейтральном статусе, потому что так или иначе мы будем ассоциироваться и представлять свою страну.

Тем более, что опыт у нас уже есть. Не первый год такое. Это не станет проблемой. Я всегда говорил себе, что иду к определенной цели. Я хочу ее достичь. 

Я чувствую, что добился прогресса в этом сезоне. Это касается и ментальной стороны, и физической. Все свободное время я посвящаю разным упражнениям. Нет такого, что я провел тренировку и закончил. Включаю дополнительные упражнения.

У нас в спорте много за счет чего можно добавить. Это касается таких качеств, как гибкость и подвижность суставов, к примеру. Я работаю над этим», – сказал Поварницын.

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22 комментария

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Аркаимец
Ответ Татьяна Солотина
Надо отказаться от политики своей страны, не поддерживать СВО, так что вас проклянут патриоты. И надо быть к этому готовым.
Не все те, кто поддерживает СВО патриоты и соответственно наоборот.
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udod
сравните высказывания действующих спортсменов, и бывших, старпёров-моралфагов, решающих за других
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volga_olga
Ответ sav187
Ага. Надо постоянно с кем-то воевать, кого-то бить, у кого-то что-то отбирать, кому-то что-то диктовать. А как же иначе?
Вы про страны НАТО?
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volga_olga
А не слишком ли велики затраты государства на толпу нахлебников-предателей? Сколько средств можно высвободить, если полностью перекрыть финансирование всему спортивному табору - без роду без племени, без принципов и достоинства.
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heivani
Ответ starichok77
а когда кругом враги, может что то не то в "датском королевстве"?
Что-то не то,это многим понятно.В королевстве свита делает короля,а уж свиту сделали те,кто живет в нем.Никто из-за бугра не проходил.
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starichok77
Ответ Viks
Если бы у чиновников был мозг, то они бы уже озвучили официальную реакцию государства на вброс Баха. Потому что позже им придётся гасить томшиных, сливко и поварициных, которых будет уже десятки.
их и так уже десятки, но, убежден, в масштабах страны даже тысячи профи спортсменов мечтают о международных стартах, совсем не их это вина за сегодняшнее положение...
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ОлесяОлеська
Ответ maripous
Нет, Поварницын. Сейчас стране не нужны такие представители-предатели на все согласные ради заграницы. То, что было раньше и то, что сейчас-две большие разницы. Хотя и в прошлый раз не надо было соглашаться на белую тряпку. Сами взрастили предателей в национальных сборнах.
Полностью согласна. Если хотят - пусть едут. Только уже будут не представители нашей страны, а как отдельная личность, которые едут зарабатывать деньги для себя. И тогда пусть за свой счёт едут, а не за счёт страны и наши налоги. А то плюшки все любят получать.
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heivani
Ответ sav187
Ага. Надо постоянно с кем-то воевать, кого-то бить, у кого-то что-то отбирать, кому-то что-то диктовать. А как же иначе?
Вы что ,думаете я за то,о чем вы написали?
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Iuasamotu
Для того, чтобы российских спортсменов пустили на Олимпиаду им нужно публично абстрагироваться от политики власти своей страны, а не ассоциироваться с ней
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starichok77
Ответ heivani
Нейтральный статус,нейтральная страна,нейтральный человек,....по моему ,так не должно быть.
а когда кругом враги, может что то не то в "датском королевстве"?
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sav187
Ответ heivani
Нейтральный статус,нейтральная страна,нейтральный человек,....по моему ,так не должно быть.
Ага. Надо постоянно с кем-то воевать, кого-то бить, у кого-то что-то отбирать, кому-то что-то диктовать. А как же иначе?
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Viks
Если бы у чиновников был мозг, то они бы уже озвучили официальную реакцию государства на вброс Баха.
Потому что позже им придётся гасить томшиных, сливко и поварициных, которых будет уже десятки.
0
0
0
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heivani
Нейтральный статус,нейтральная страна,нейтральный человек,....по моему ,так не должно быть.
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Viks
Поварицын тебя ведь и о СВО спросят...
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Alexander2022
Ответ Татьяна Солотина
Надо отказаться от политики своей страны, не поддерживать СВО, так что вас проклянут патриоты. И надо быть к этому готовым.
"патриоты" именно в кавычках
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штрафной круг
Мда. Готов. Что тут скажеш. Хоть бы один сказал - на усмотрение руководства страны. Не, они все готовы. Патриоты ....
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Павел Мельников
Ответ Татьяна Солотина
Надо отказаться от политики своей страны, не поддерживать СВО, так что вас проклянут патриоты. И надо быть к этому готовым.
В том-то и дело, что требование сохранять нейтральность - оно не такое уж и жесткое, как пытаются преподнести. Заклеймят по телевизору только.
+2
-3
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maripous
Нет, Поварницын. Сейчас стране не нужны такие представители-предатели на все согласные ради заграницы.
То, что было раньше и то, что сейчас-две большие разницы. Хотя и в прошлый раз не надо было соглашаться на белую тряпку.
Сами взрастили предателей в национальных сборнах.
+5
-6
-1
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Татьяна Солотина
Надо отказаться от политики своей страны, не поддерживать СВО, так что вас проклянут патриоты. И надо быть к этому готовым.
+6
-5
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Павел Мельников
Ответ sav187
Молодцы, ребята! Мы с вами. Пока ни один действующий спортсмен не высказался против участия в олимпиаде. Теперь становится понятным, что если наших спортсменов там не будет, то не потому, что они не хотят и поддерживают убийства в виде сво, а потому, что наши власти заблокируют им это участие с помощью шантажа и репрессий.
Слушать нужно как раз действующих спортсменов, а не Зайцевых, которые свое отбегали, или психопата Тихонова, который осужден по тяжелейшим статьям.
+8
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Паломей Корзинкин
"Мы будем ассоциироваться со своей страной."

Именно поэтому вас и не допустят.
+2
-1
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sav187
Молодцы, ребята! Мы с вами. Пока ни один действующий спортсмен не высказался против участия в олимпиаде.
Теперь становится понятным, что если наших спортсменов там не будет, то не потому, что они не хотят и поддерживают убийства в виде сво, а потому, что наши власти заблокируют им это участие с помощью шантажа и репрессий.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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