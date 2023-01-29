Александр Поварницын: «Буду рад, если нас допустят даже в нейтральном статусе. Мы будем ассоциироваться со своей страной»

Биатлонист Александр Поварницын высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Как сторонник позитивного мышления скажу так, что в любом случае буду рад, если даже нас допустят в нейтральном статусе, потому что так или иначе мы будем ассоциироваться и представлять свою страну.

Тем более, что опыт у нас уже есть. Не первый год такое. Это не станет проблемой. Я всегда говорил себе, что иду к определенной цели. Я хочу ее достичь.

Я чувствую, что добился прогресса в этом сезоне. Это касается и ментальной стороны, и физической. Все свободное время я посвящаю разным упражнениям. Нет такого, что я провел тренировку и закончил. Включаю дополнительные упражнения.

У нас в спорте много за счет чего можно добавить. Это касается таких качеств, как гибкость и подвижность суставов, к примеру. Я работаю над этим», – сказал Поварницын.